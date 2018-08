Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn, khiến bé gái 5 tuổi thiệt mạng

Nguyên nhân gây tai nạn được xác định do xe đầu kéo chạy với tốc độ nhanh, lấn làn, đụng xe đi ngược chiều, làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Chiều 3/8, thượng tá Phạm Thanh Tâm (Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế Dũng là người lái xe đầu kéo container liên quan vụ tai nạn ở Long An, làm một bé gái chết tại chỗ và 5 người bị thương.

“Dũng đang được điều trị đa chấn thương ở chân và đầu nên lệnh bắt tạm giam chưa thực hiện. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ tống đạt” thượng tá Tâm nói.

Xe đầu kéo tông 1 người chết, 5 nạn nhân bị thương Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã cướp đi sinh mạng của bé gái 5 tuổi và làm 5 người bị thương.

Trước đó, khoảng 7h sáng 16/7, tài xế Dũng điều khiển xe đầu kéo container mang biển kiểm soát TP.HCM, lưu thông trên tỉnh lộ 833. Khi đến địa bàn ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, ôtô đầu kéo tông vào xe máy mang biển số 62M1..., rồi tiếp tục tông vào xe máy mang biển số 59S1... chạy cùng chiều, làm 3 người văng xuống đường bất tỉnh.

Chiếc xe đầu kéo tiếp tục lao vào nhà dân ven đường, làm 3 người trong một gia đình bị thương.