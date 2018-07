Khởi tố tài xế tông chết 2 mẹ con trên cầu Cần Thơ

Sau khi gây tai nạn trên cầu Cần Thơ, tài xế xe tải điều khiển phương tiện bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 13/7, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 9/7, tài xế Châu điều khiển xe tải mang biển số An Giang, lưu thông từ hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ.

Tài xế xe tải bị khởi tố. Ảnh: M.A.

Xe tải do tài xế Châu cầm lái đang đổ dốc cầu Cần Thơ thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chở theo 2 con nhỏ lưu thông phía trước.

Cú va chạm khiến chị Phương và con gái tử vong. Bé trai 5 tuổi bị đa chấn thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Người dân phát hiện sự việc đã hỗ trợ, đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu, cứu sống nạn nhân.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và thông báo cho công an các tỉnh từ Cần Thơ đến Cà Mau, truy tìm tài xế xe tải.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, tài xế Châu bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại Cà Mau và tiến hành di lý về Cần Thơ để điều tra.

Chặn đường tài xế bỏ trốn từ Cần Thơ đến Cà Mau. Ảnh: Google Maps.