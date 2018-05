Khởi tố vợ thượng úy công an trong vụ đánh ghen ở Cà Mau

Sau hai tuần tổ chức đánh ghen, vợ của thượng úy công an công tác tại Trại giam Cái Tàu (Cà Mau) với người dì đi cùng đã bị khởi tố.

Chiều 28/5, đại tá Phạm Minh Lũy, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết liên quan đến vụ đánh ghen ở xã Đông Hưng, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi) và Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, cùng ngụ huyện U Minh) về hành vi Làm nhục người khác. Trong đó, Huệ là dì ruột của Diệu.

Đại tá Luỹ chưa tiết lộ bắt tạm giam hay cho 2 bị can trên tại ngoại.

Thượng úy Thi bị nhóm người đánh ghen làm nhục. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả điều tra ban đầu và báo cáo của các cơ quan chức năng thì bà Diệu là vợ thượng úy Nguyễn Văn Thi, cán bộ Phân trại K3 của Trại giam Cái Tàu (Bộ Công an) đóng tại huyện U Minh. Người tình của ông Thi là chị Phượng (tên đã thay đổi, 29 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).

Mặc dù đã có gia đình nhưng ông Thi và chị Phượng... yêu nhau. Tối 12/5, chị Phượng nói với chồng là về xã Đông Hưng ở Cái Nước để giữ nhà cho cha mẹ đi TP.HCM khám bệnh. Cách đó 200 m, thượng úy Thi cũng rời nhà với lý do đi dự tiệc và ngủ lại nơi có đám.

Nghi chồng không chung thủy, Diệu điện thoại rủ Huệ cùng Nguyễn Văn Phước (52 tuổi), Nguyễn Văn Đủ (27 tuổi, cùng ở xã Nguyễn Phích), Lê Minh Kha (21 tuổi, ngụ xã Khánh An), Phan Văn Đạt (22 tuổi), Phan Văn Đoàn (33 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) đi đánh ghen. Sau khi vượt hơn 50 km đến xã Đông Hưng lúc 1h ngày 13/5, nhóm của Diệu gửi xe máy, thuê hai người chạy đò dọc ở địa phương này để vào ấp Tân Phong.

Đến nhà cha mẹ ruột của chị Phượng, nhóm đánh ghen thấy bên ngoài có bàn nhậu đã tàn và trong nhà sáng đèn. Cả nhóm tông cửa xông vào và đến phòng ngủ thì phát hiện ông Thi với người tình không mảnh vải che thân.

Trong lúc bà Diệu lôi chị Phượng ra phòng khách để trói, cắt tóc và đánh đập thì nhóm người đi cùng cũng kéo ông Thi ra ngoài hành hung. Khi vụ việc xảy ra, bà Huệ quay clip rồi phát tán trên mạng xã hội.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân và Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo, Công an Cái Nước đã khởi tố vụ án Làm nhục người khác và mời các nghi can lên để điều tra làm rõ.

Ngay sau đó, UBND huyện Cái Nước đã kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Đông Hưng. Theo UBND huyện này, vụ đánh ghen nghiêm trọng và phức tạp nhưng hai cán bộ xã nhận thức chưa đúng bản chất; quản lý, nắm bắt thông tin địa bàn không sâu sát, thiếu chặt chẽ.

Chủ tịch và Trưởng Công an xã Đông Hưng còn được cho là không kịp thời báo cáo về cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo xử lý mà tự giải quyết vụ việc vượt cấp, vượt thẩm quyền. Khi báo chí thông tin thì xã mới báo cáo vụ việc cho cấp trên.

Đối với thượng úy Thi, thượng tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu, nói rằng đơn vị đã báo cáo cho Bộ Công an để xin ý kiến xử lý và đang chờ phản hồi.

"Không chỉ báo cáo Bộ mà chúng tôi còn kết hợp với cơ quan chức năng ở Cái Nước để xem xét xử lý cán bộ này. Tùy sai phạm ở mức nào thì xử lý mức đó", lãnh đạo Trại giam Cái Tàu nói.

Xã Đông Hưng (màu đỏ) ở Cà Mau. Ảnh: Google Maps.