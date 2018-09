Khởi tố vụ án 7 người tử vong sau đêm nhạc hội

Vào cuộc điều tra vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước hồ Tây, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ hình sự để làm rõ trách nhiệm người liên quan.

Lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây Sau lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước hồ Tây (Hà Nội), ít nhất 7 người tử vong. Nhiều người khác đang cấp cứu.

Chiều 18/9, thượng tá Nguyễn Trần Giang, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở công viên hồ Tây.

Vụ án được Công an Hà Nội giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra.

7 người tử vong dương tính với ma túy

Tối 16/9, Công ty Kết nối Á Châu tổ chức đêm nhạc hội điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon). Chương trình được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy phép tổ chức có hàng nghìn người tham dự.

Hơn 22h, một số thanh niên dự đêm nhạc hội phải nhập viện. Cơ sở 2 của Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp nhận 2 trường hợp trong tình trạng tim ngừng đập. Sau hơn nửa giờ cấp cứu, cả hai đã đã tử vong.

Hình ảnh chụp tại đêm hội âm nhạc ở công viên nước hồ Tây. Ảnh: Thái Bảo.

Qua rà soát, cơ quan công an nắm được tại Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong số này, một nạn nhân tử vong trước khi nhập viện, 4 trường hợp khác tử vong sau đó. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong. Trong số 5 người nhập viện, có 2 trường hợp đã hồi phục. Kết quả kiểm tra xác định cả 12 người được đưa đi cấp cứu sau đêm nhạc hội dương tính với ma túy.

Khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, cảnh sát phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Chưa xác định được nguồn gốc ma túy

Tại buổi họp báo chiều 17/9, đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ 7 người tử vong. Theo đại tá Viện, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của bảo vệ công viên nước, lực lượng công an chỉ nắm tình hình. Sự kiện này được Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội cấp phép thực hiện trên quận Tây Hồ nên UBND quận có trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo.

Về nguồn gốc số ma túy, đại tá Viện nói 7 nạn nhân này đã tử vong, số còn lại đang hôn mê nên để xác định ma túy là loại gì, do ai mang đến cần có thời giám định và điều tra. Cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong là cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Một thanh niên ngất xỉu tại lễ hội âm nhạc tối 16/9.Ảnh:Tuấn Phạm.

Chia sẻ với Zing.vn sau khi sự việc xảy ra, Hùng - một người tham dự đêmhội - cho hay lực lượng an ninh tại công viên nước kiểm soát chặt chẽ việc mang vật dụng vào bên trong. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chương trình diễn ra, Hùng ngửi và phát hiện thấy nhiều người sử dụng chất kích thích. Thậm chí ngay trong khuôn viên sân khấu chương trình có những người bày bán "bóng cười".

Bảo, một người khác cũng có mặt tại đêm nhạc hội, cho biết lễ hội tổ chức tại 3 sân khấu ngoài trời trong Công viên Hồ Tây. Các sân khấu này có mái vòm, đều quá tải do lượng người đến quá đông.

Từ khu vực VIP, Bảo thấy những người dự lễ hội âm nhạc đứng san sát, khó di chuyển. Do ngột ngạt và mất nước, nhiều thanh niên bất tỉnh được bạn bè quạt mát.

Một số trường hợp lay gọi không trả lời đã được đưa đi bệnh viện. Về khuya, xe cấp cứu đến càng nhiều. Khi đêm nhạc kết thúc, ban tổ chức huy động bảo vệ đi tìm những người bất tỉnh vì sợ họ chui vào các bụi rậm.

