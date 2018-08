Khởi tố vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Xác định việc chấm thi ở Hòa Bình có dấu hiệu hình sự, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình trả lời báo chí về bất thường điểm thi Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình Nguyễn Đức Lương cho biết công an đang điều tra liên quan vấn đề chấm thi ở Hòa Bình.

Trao đổi với Zing.vn sáng 3/8, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan điều tra tỉnh này vừa khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình.

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.

“Theo tố tụng, khi xét thấy cần thiết, Thủ trưởng CQĐT cấp trên có thẩm quyền lấy lên hoặc do tính chất như thế nào đó do CQĐT nhận định, xem xét”, vị lãnh đạo nói và cho biết nếu Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can thì sẽ do VKSND Tối cao phê chuẩn.

Đại tá Tuyến cũng xác nhận vụ án được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chủ trì, Công an Hòa Bình sẽ phối hợp trong việc điều tra.

Phải chăng có vấn đề gì đó tế nhị ở địa phương khiến Bộ Công an phải thu lý vụ án? Trả lời câu hỏi của Zing.vn người đứng đầu Công an tỉnh Hòa Bình nói: “Ở đâu làm mà nhanh nhất, hiệu quả nhất thì mình tính. Không có vấn đề gì cả. Cái đó làm sao kết hợp để nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Can thiệp bài thi trắc nghiệm để tăng điểm số

Tối 2/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho biết qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh Hòa Bình để làm tăng điểm số.

Cơ quan chức năng đang đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc. Ông Trinh khẳng định khi có kết quả sẽ sớm công bố.

Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Sương.

Cũng trong ngày 2/8, ông Nguyễn Đức Lương - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - nói trong quá trình rà soát, Sở phát hiện một số vấn đề cần báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hòa Bình. Khi đó, sự việc liên quan đến ai sẽ triệu tập người đó để làm rõ.

Ông Lương thông tin công an đang làm việc với toàn bộ tổ chấm trắc nghiệm gồm 5 người, trong đó có 3 ông: Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Ông Lương từ chối cung cấp danh tính hai cán bộ còn lại và nói không nắm được việc có đơn tố cáo về khâu chấm thi của Hòa Bình hay không.

Điểm cao bất thường

Nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi số thí sinh của tỉnh này đạt điểm Toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Tỷ lệ này cao gấp 10 lần năm 2017, chỉ 0,46%.

Nếu xét điểm thi theo khối chính năm 2018 (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình là 22 em.

Ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, riêng Hòa Bình có 2 thí sinh.

Số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên của Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chiếm 35% cả nước. Đồ họa: Lệ Nhân.

Ngày 23/7, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8 điểm trở lên để rà soát. Kết quả cho thấy 100% bài thi trùng khớp kết quả chấm thi do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình công bố hôm 11/7.

Trả lời Zing.vn hôm 24/7, ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, khẳng định chuyện thí sinh địa phương đạt điểm cao là bình thường. Sau khi rà soát, ông Lương khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình là nghiêm túc.

Về nghi vấn thí sinh đạt điểm cao là "con ông, cháu cha", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình khẳng định năm nay lãnh đạo tỉnh, Sở không có con em dự thi. Thí sinh đạt điểm cao là những học sinh giỏi, chủ yếu là học sinh THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phổ thông Dân tộc Nội trú, THPT Công Nghiệp, Lạc Thủy, Lương Sơn và một số trường ở thị trấn, trung tâm các huyện.