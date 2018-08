Khởi tố vụ án sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc rạng sáng

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhận định vụ án có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Công an đã cùng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Ngày 20/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã có quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để làm rõ vụ án mạng khiến anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) tử vong.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhận định vụ án có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Bộ công an đang truy tìm hung thủ gây án.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên

Rạng sáng 3 ngày trước (17/8), một kẻ bịt mặt đột nhập vào nhà anh Trường ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) sát hại anh này cùng vợ. Lúc đó trong nhà có bố mẹ và 2 con của nạn nhân.

Công an tỉnh nhận định nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m70, có dáng người to.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), nghi phạm sử dụng hung khí tấn công liên tiếp làm 2 nạn nhân tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong trường hợp, nếu có căn cứ xác định rằng mục đích sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản hoặc sau khi giết người đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thì tùy theo diễn biến sự việc, kẻ phạm tội còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp hoặc Cướp tài sản.