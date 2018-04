Khởi tố vụ án thuốc Vinaca ung thư CO3.2 làm từ than tre

Sau khi phát hiện 2 cơ sở sản xuất bột than tre để làm thuốc Vinaca ung thư CO3.2, Công an Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 20/4, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn hán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", xảy ra tại cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (trú tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng), liên quan đến nhãn hàng Vinaca.

Theo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, các phòng nghiệp vụ đang khẩn trương làm rõ đường dây sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của công ty Vinaca, được xác định bước đầu là làm từ bột than tre nứa.

Các viên thuốc Vinaca ung thư CO3.2 được phát hiện tại cơ sở của bà Chúc. Ảnh: Tùng Chi.

Trước đó, ngày 15/1, đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Chúc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 10 công nhân đang tạo viên nang, dán nhãn, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý trực tiếp của Đào Thị Chúc.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ các sản phẩm như: Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca Vi5, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca Baby Vi6, Vinaca vi lượng, Vinaca đa dụng và một số bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Chủ cơ sở Đào Thị Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Đốt tre nứa để lấy than làm thuốc trị ung thư. Ảnh: Tùng Chi.

Lời khai của Chúc tại cơ quan điều tra cho thấy người này mượn giấy tờ pháp lý của Công ty TNHH Hồng An Phong, do Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Hòang Lâu, xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng) làm giám đốc.

Đầu tháng 4, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục kiểm tra cơ sở do Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc và phát hiện tại đây đang sản xuất bột than tre. Theo lời Tuấn, số bột than này sẽ được chuyển cho công ty Vinaca, do chồng bà Chúc là Nguyễn Xuân Thu làm giám đốc.

Xưởng sản xuất bột than tre để cung cấp cho công ty Vinaca. Ảnh: Google Maps.