Không chỉ Hòa Minzy, fan thế giới tìm cách 'tiếp cận' BTS như thế nào?

Hai mẹ con người Đức dùng đến 6 chiếc máy tính đặt vé xem BTS biểu diễn, bay nửa vòng trái đất đến Hàn Quốc, đến thăm các nơi BTS từng qua lại với mong muốn gặp gỡ.

Với Shawn Marie (47 tuổi) và cô con gái tuổi teen Stelfi Klug, chuyến bay từ Đức đến Hàn Quốc vào ngày 31/8 là giấc mơ thành sự thật. Là thành viên của Army, cộng đồng người hâm mộ BTS, cả hai rất phấn khích trước lần đầu tiên được xem thần tượng biểu diễn ngay tại Seoul.

Nhưng chừng đó là chưa đủ, bà mẹ và cô con gái còn muốn theo chân nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay đến những nơi họ từng qua lại.

Chuyến du lịch BTS dành cho fan quốc tế

Đáp xuống sân bay Incheon vào ngày 31/8, 2 mẹ con sẵn sàng cho chuyến khám phá đất nước mà họ đã đem lòng yêu vì hâm mộ BTS. "Nhờ có BTS, chúng tôi đã yêu mọi thứ thuộc về Hàn Quốc chứ không chỉ K-Pop", Marie nói.

Theo Korea Times, 2 mẹ con Marie chỉ là 2 trong số rất đông fan quốc tế đang bị hút về Hàn Quốc, nơi cho ra đời nhóm nhạc nam đã 2 lần vô địch bảng xếp hạng Billboard 200.

Không chỉ được Taylor Swift khen ngợi, đăng ảnh chụp chung và hợp tác với Nicki Minaj (họ đều là những tên tuổi đình đám nhất giới nhạc Mỹ hiện tại), BTS nổi tiếng đến mức người hâm mộ phương Tây muốn tìm hiểu gốc rễ của họ. Các fan muốn đến Seoul và đến thăm những nơi nhóm từng tụ tập thời chưa nổi tiếng để hiểu thêm về họ.

BTS nổi tiếng đến mức có cả một chuyến du lịch ăn theo ở Seoul. Ảnh: Big Hit.

Thậm chí, công ty du lịch Trazy của Hàn Quốc còn cho ra đời "BTS Tour", chuyến du lịch nhắm thẳng vào đối tượng fan quốc tế. Điểm đến là các địa điểm được dùng làm bối cảnh cho kênh YouTube BangtanTV của BTS và tìm hiểu "lịch sử" của nhóm nhạc này.

"Tất cả bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: người hâm mộ quốc tế của BTS đến Seoul lần đầu thì đi đâu?", Oh Ha-na, người sáng lập BTS Tour, nói với Korea Times. "Không giống các nhóm nhạc thần tượng khác, BTS còn nổi tiếng ở nước ngoài hơn là ở Hàn Quốc".

Chuyến du lịch này được chạy thử từ đầu tháng 2, sau đó hoàn thiện vào cuối tháng. Chỉ đi lòng vòng quay Seoul nên BTS Tour có giá khá mềm 26 USD (600.000 đồng).

Với độ nổi tiếng hiện tại của BTS, ngoài các buổi biểu diễn, cơ hội gặp trực tiếp và tiếp xúc với các thành viên là khá hiếm hoi. Những sự kiện ký tặng và gặp gỡ fan, vốn khá phổ biến với những nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc khác vào mỗi dịp ra album, MV mới. Nhưng với BTS, các hoạt động của họ tại Hàn Quốc hiện nay cũng khá hạn chế.

Bởi vậy, những chuyến du lịch như thế này là cơ hội tiếp cận gián tiếp nhưng cũng khá thú vị đối với người hâm mộ.

Klug, một fan trên 20 tuổi là người Mỹ nhưng định cư ở Đức, cho biết cô đặt BTS Tour để hiểu thêm về cách các thành viên khởi đầu từ gian khó và trở thành nghệ sĩ hàng đầu.

MV đầu tiên mà Klug xem của BTS là I Need U, sau đó là các MV khác. Cô dần dần hâm mộ nhóm nhạc này và giới thiệu họ với mẹ mình, bà Marie, người từng rất xa lạ với K-Pop. Hiện tại, cả 2 mẹ con đều yêu thích BTS.

Trong 2 năm qua, Klug đã mua toàn bộ album của BTS, cô vừa đặt que phát sáng cổ vũ của nhóm qua eBay, cũng như học tiếng Hàn Quốc để hiểu nội dung các bài hát của nhóm.

Marie đồng ý với con gái mình rằng BTS rất đặc biệt so với các thần tượng K-Pop khác. "Âm nhạc của họ rất nguyên bản. Đó không phải là thứ nhạc đại trà, họ rất hay. Người hâm mộ BTS, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới, phát cuồng vì họ", người phụ nữ Đức nói.

"Chúng tôi không muốn bỏ lỡ điều gì về BTS"

Để mua được vé xem BTS diễn ở Seoul, 2 mẹ con Marie đã phải đặt trước từ tận tháng 10, từ Berlin. "Chúng tôi bật 6 máy tính và tập bấm chuột vào trang đặt vé trước giờ mở bán. Vé được bán hết trong vòng 2 phút, và thật may mắn mẹ con tôi đã mua được 2 tấm vé'', cô con gái Klug kể.

BTS từng sống trong một căn hộ nhỏ 56 m2, 7 thành viên ngủ một phòng. Ảnh: Bangtan Official.

Vào ngày 2/9, tại Seoul, 2 mẹ con gặp Titi Wakawata, một hướng dẫn viên du lịch người Mỹ gốc Nigeria, cũng là fan của BTS và đang có "cuộc hành hương BTS" tương tự họ. Cả 3 cùng đến khu Gangnam, phía nam Seoul.

Cùng nhau, họ đi thăm thú ngôi nhà cạnh đó, nơi BTS từng sống trong những năm tháng làm thực tập sinh và cả sau khi nhóm nhạc ra mắt. Đó là một căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ, chỉ rộng 56 m2. Trong nhiều năm, 7 thành viên không chỉ sống cùng mà còn tập luyện và làm việc cùng nhau.

Hiện nay đã có người thuê căn hộ đó để sống nên người hâm mộ chỉ được phép đến bên ngoài và chụp ảnh lưu niệm mà thôi. Sau căn hộ này, họ di chuyển đến công viên Hakdong, cách đó vài khu nhà. "Công viên này là nơi BTS thường đến mỗi khi có thời gian rảnh hay có cuộc cãi vã", Wakawata nói.

Địa điểm tiếp theo là trụ sở văn phòng Illy Coffee Korea, nơi BTS tổ chức sự kiện kỷ niệm 1.000 ngày thành lập nhóm. Họ trả lời phỏng vấn và quay video để tặng người hâm mộ tại đây. Nhưng Illy Coffee không phải là quán cà phê công cộng nên khách tham quan cũng bị nghiêm cấm vào tòa nhà.

Tọa lạc ngay cạnh là trụ sở cũ của Big Hit Entertainment, công ty chủ quản của BTS. Bang Si-hyuk, nhà sáng lập của Big Hit, đã chuyển trụ sở công ty sau khi BTS đạt được thành công vang dội. Nhưng trụ sở cũ này vẫn là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm với nhóm.

"Tòa nhà này là một điểm đến nổi tiếng với Army, được xem như tòa nhà nơi giấc mơ BTS bắt đầu", Wakawata nói.

Tiếp đó, nhóm du khách đến thăm studio tập nhảy cũ của BTS và Yoojung Sikdang - nhà hàng yêu thích nhất của BTS. Hai điểm này ở cùng một tòa nhà. Nhóm nhạc đến đây thường xuyên khi họ mới ra mắt. Sau mỗi buổi tập nhảy, nhóm thường xuống đây ăn tối. Nhà hàng này lưu giữ chữ ký của các thành viên lên cửa trước.

Chú gấu BTS trên đại lộ danh vọng của sao K-Pop gần khu Gang-nam. Ảnh: Allkpop.

Sau khi ăn uống và có thể là đi hát karaoke phong cách Hàn Quốc, các nhóm du khách có thể đến thăm con phố K-Star ở gần ga Apgujeong Rodeo, nơi có rất nhiều bức tượng hình các chú gấu gắn tên những thần tượng K-Pop. Nhiệm vụ của Army là tìm ra những chú gấu có tên BTS.

Đi bộ tham quan vài tiếng, du khách có thể ghé quán cà phê của Lee Chang-min, thành viên nhóm 2AM và là bạn thân của BTS. Trong quán cà phê này có rất nhiều ảnh kèm chữ ký và những dòng ghi chú viết tay của BTS. Đây cũng là nơi nhóm thường ghé đến uống nước trước đây và chụp ảnh kỷ niệm. Một thú vui của người hâm mộ BTS là ngồi đúng những chiếc ghế mà các thành viên đã ngồi.

Klug chọn chiếc ghế mà thành viên Jungkook ngồi trong một bức ảnh. Cô ngồi xuống và chụp selfie khi đang mặc chiếc áo phông có chữ "You Got Me Jungkook".

Không chỉ thăm thú Seoul, người hâm mộ còn muốn tìm về quê nhà của các thành viên. "Chúng tôi dự định đi Daegu vì Suga là người Daegu, còn Jimin và Jungkook là người Busan", Marie nói. "Chúng tôi không muốn bỏ lỡ điều gì cả".