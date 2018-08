Không khởi tố họa sĩ hiếp dâm người mẫu nude là có căn cứ

Theo các luật sư, nạn nhân có thể cảm thấy thất vọng trước quyết định này nhưng cơ quan điều tra chỉ làm theo quy định của pháp luật, không có chứng cứ thì không thể nào khởi tố.

Hơn 3 tháng kể từ khi người mẫu ảnh nude N.T.K.P. (24 tuổi, ngụ quận 10) lên tiếng tố họa sĩ N.L. hiếp dâm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có căn cứ xác định vị họa sĩ đã thực hiện hành vi hiếp dâm nữ người mẫu.

Sau khi nhận được thông báo từ công an, K.P. cho biết cô không đồng tình với kết quả này và đang liên hệ với Công an quận 10 để yêu cầu được cung cấp các văn bản gốc của vụ việc để gửi đơn tố cáo lên Công an TP.HCM.

Nữ người mẫu N.T.K.P tố bị nam họa sĩ N.L hiếp dâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc công an không khởi tố là đúng vì không có chứng cứ và bằng chứng hiếp dâm.

"Như tôi đã nhận định trước đây, việc tố giác cần phải làm ngay sau khi sự việc xảy ra để cơ quan điều tra còn đưa nạn nhân đi giám định. Nếu không, rất khó có thể xác định được là bị hiếp dâm hay tự nguyện giao cấu. Vì đã có rất nhiều trường hợp tự nguyện nhưng sau đó lại quay ngược lại tố nhau", luật sư Hùng nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Dũ cũng cho rằng dựa vào sự việc này thì cơ quan chức năng khó có căn cứ để khởi tố.

"Nhân chứng không có, camera cũng không nên hy vọng duy nhất là cơ thể cô gái còn những tác động do việc ép buộc giao cấu để lại. Trong trường hợp này, có lẽ cơ quan điều tra không giám định được tế bào nam của vị họa sĩ kia", luật sư Dũ nhận định.

Theo các luật sư, nạn nhân có thể cảm thấy thất vọng trước quyết định này nhưng cơ quan điều tra chỉ làm theo quy định của pháp luật, không có chứng cứ thì không thể nào khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Về phía họa sĩ N.L., ông cho biết sự việc đúng như kết luận, nghĩa là không có việc ông hiếp dâm mẫu nữ 9X như bị tố cáo.

"Tôi từng làm việc với một vài người mẫu khỏa thân nhưng chưa từng có điều tiếng gì. Sự việc ồn ào vào những ngày qua khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đã đúng khi quyết định không lên tiếng, đôi co hay phát ngôn gì", họa sĩ kiêm kiến trúc sư nói.