Không khởi tố vụ 2 phóng viên bị bắt giữ, lột đồ

Công an tỉnh Khánh Hòa không khởi tố vụ án do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trưởng công an xã liên quan vụ việc bị đình chỉ công tác do liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Chiều 20/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan CSĐT tỉnh này vừa có quyết định không khỏi tố vụ án liên quan đến 2 phóng viên báo Khánh Hòa bị đánh, bắt giữ, lột đồ. Theo nguồn tin, sau khi điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận thấy hành vi vụ việc không cấu thành tội phạm, yếu tố cấu thành tội không đủ. Trước đó, sáng 11/3, phóng viên Thành Long và Nam Anh (Báo Khánh Hòa), được sự phân công của ban biên tập đi điều tra nạn khai thác quặng trái phép tại rừng phòng hộ đầu nguồn xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh). Sau khi thâm nhập, quay phim, chụp hình, ghi nhận thông tin, 2 phóng viên bị chặn lại trên đường ra khỏi rừng. Nhóm chặn 2 phóng viên có khoảng 10 người. Tại đây, 2 phóng viên bị lấy hết tài sản trên người. Nhóm người này còn ép 2 phóng viên cởi hết quần áo trên người, rồi đưa vào một lán trại gần đó, giam lỏng từ 17h30 đến 22h cùng ngày mới thả. Theo 2 phóng viên, đồ đạc của họ nhặt được trên đường sau khi được thả. Hai phóng viên kiểm tra thì phát hiện mất 2 sim điện thoại, một thẻ nhớ máy ảnh và 1,5 triệu đồng. "Trong lúc giam lỏng trong lán trại, họ liên tục hù dọa, đòi giết chúng tôi", phóng viên Nam Anh tường trình sau vụ việc. Nguồn tin cho biết quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành, thừa nhận có mặt trong nhóm người bắt giữ, giam lỏng 2 phóng viên. Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, sau vụ việc huyện đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Bình do liên quan đến vụ việc. "Huyện sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của công an tỉnh, để có hình thức xử lý đối với ông Bình", ông Đồng nói. Hội Nhà báo yêu cầu xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị lột quần áo Trong khi tác nghiệp về nạn khai thác quặng trái phép, hai phóng viên bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập và giam lỏng nhiều giờ.