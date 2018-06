'Không phải cứ Bộ trưởng là được đại tướng'

Nhiều đại biểu cho rằng chỉ nên phong tướng cho người đứng đầu các cục, địa phương phức tạp. Tuy nhiên, quy định như vậy sẽ không bố trí hết 205 tướng công an đang có.

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) ngày 7/6, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến những điều chỉnh trong đó có cả những bất cập về quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với cục trưởng và giám đốc công an cấp tỉnh. Bộ trưởng Công an nhiều lần giải đáp các câu hỏi mà đại biểu nêu ra.

Cục nào quan trọng mới được phong tướng

Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) quy định Cục trưởng cục đặc biệt và tương đương, Giám đốc Công an Hà Nội, Giám đốc Công an TP.HCM được mang quân hàm cao nhất là trung tướng. Thiếu tướng gồm các chức danh trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc công an địa phương là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, Phó cục trưởng cục đặc biệt và Phó giám đốc Công an Hà Nội, TP.HCM. Giám đốc công an tỉnh, các bệnh viện trực thuộc Bộ và Hiệu trưởng các trường trung cấp có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tán thành với đề xuất trần quân hàm của giám đốc công an các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự là thiếu tướng. "Để tránh số lượng tướng tăng lên so với luật hiện hành thì phải khống chế về tiêu chí, đồng thời khống chế tổng số cấp tướng mà lực lượng công an được phong", ông Chính nói.

Đại biểu Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: V.T.

Đại biểu Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đề cập đến ý kiến cử tri phản ánh nên cân nhắc số lượng tướng, nhất là vị trí phong tướng theo quan niệm: Tướng thì phải cầm quân.

“Giờ một số vị trí làm công tác tham mưu, công tác khám chữa bệnh, công tác khoa học, nghệ thuật, kinh tế thì quy định cấp tướng có phù hợp không? Người dân phản ánh thì chúng ta cũng phải nên có lý giải”, bà Nga nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói một số người làm ở những vị trí cũng không nhất thiết hàm cấp tướng nhưng cần chính sách phù hợp. Nếu xét cấp địa phương để quy địch cấp hàm thì cần nhắc địa bàn phức tạp, nơi có số lượng quân lớn để thể hiện đó là tướng cầm quân.

Đại biểu Hứa Văn Nghĩa (Trà Vinh) thì cho rằng việc quy định cấp hàm thiếu tướng cho giám đốc công an cấp tỉnh cần được cân nhắc sao cho phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Bộ Chính trị về việc không phân biệt địa bàn trọng điểm. Để tránh bất cập trong điều hành quốc phòng – an ninh, ông Nghĩa đề nghị quy định quân hàm của quân đội và công an tương đương nhau, sửa đổi quy định hiện nay là chỉ huy công an và quân đội ở Hà Nội và TP.HCM có cấp hàm tướng, còn các địa phương khác cùng là đại tá.

Cùng quan điểm, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP.HCM), nói làm công an hay quân đội ai cũng mong được lên tướng. Tuy nhiên, phải xác định cục, địa phương nào quan trọng thì mới phong tướng, Không nên để có sự so sánh giữa quân đội và công an.

Không bố trí hết 205 tướng công an đang có

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk), Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng tình quan điểm việc sửa đổi luật là rất cần thiết, trong điều kiện ngành công an đang tiên phong thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy, bỏ cấp tổng cục và giảm số lượng cục.

Băn khoăn về quy định chỉ giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I mới được cấp tướng, đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) nói: “Sau khi bỏ tổng cục thì cục trưởng và giám đốc công an là cấp liền kề với cấp lãnh đạo Bộ Công an, tương đương nhau về mặt hành chính. Nhưng cục trưởng cấp hàm lên đến trung tướng trong khi giám đốc công an tỉnh chỉ là đại tá thì không hợp lý”.

Theo bà Xuân, giám đốc công an cấp tỉnh được quy hoạch thứ trưởng mà chỉ là đại tá thì đến nghỉ hưu cũng không lên được hàm trung tướng, thượng tướng.

Đó là chưa kể giám đốc công an đều tham gia thường vụ, chức năng, nhiệm vụ như nhau. "Cục trưởng có 200-300 quân, còn giám đốc công an tỉnh quản lý từ 3.000-4.000 quân, nếu chỉ ưu tiên tỉnh thành loại I thì rất là khó”, bà Xuân bày tỏ và đề nghị quy định cấp hàm cao nhất là thiếu tướng đối với toàn bộ giám đốc công an các địa phương.

Có cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) nói với 60 cục được tinh giản từ 126 cục hiện nay, Bộ Công an không thể bố trí hết 205 sĩ quan cấp tướng. Cùng chức danh, giám đốc công an Hà Nội và TP.HCM là tướng nhưng nhiều tỉnh khác chỉ là đại tá, còn thấp hơn cấp hàm Phó giám đốc Công an TP.HCM.

“Theo luật, giám đốc tương đương cục trưởng. Tại sao giám đốc công an tỉnh thấp hơn”, ông Cầu nêu câu hỏi.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Hà.

Trả lời thắc mắc của các đại biểu Quốc hội cùng tổ, thượng tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) khẳng định quy định như dự thảo không làm tăng sĩ quan cấp tướng, chỉ bố trí 205 người trong diện này về cục và địa phương. Quy định là thế nhưng việc bổ nhiệm kịch trần cấp hàm phải theo quy định về niên hạn, tiêu chuẩn cá nhân, không phải cứ Bộ trưởng là được đại tướng, thứ trưởng là thượng tướng.

Theo Bộ trưởng Công an, nếu quy định tất cả giám đốc công an tỉnh và cục trưởng đều là thiếu tướng thì mới chỉ có 123 người, chưa bố trí hết số lượng sĩ quan cấp tướng đang có. “Trước mắt là xin hơn 10 địa phương loại I nhưng mà cũng rất bất cập với điều hành thực tế. Hiện nay cấp cục trưởng, cấp giám đốc về hành chính là tương đương, cùng được quy hoạch là thứ trưởng. Giờ giám đốc địa phương là đại tá được đề bạt cấp thứ trưởng sẽ không thể lên thượng tướng, trừ khi tuổi chỉ hơn 40”, ông Lâm cho biết sẽ nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình xây dựng, áp dụng luật.

Ông Tô Lâm cho rằng quy định cũng mâu thuẫn với chủ trương xây dựng “tỉnh mạnh”, làm nhiều công việc sau khi tinh gọn bộ máy. Điều này cũng gây khó cho luân chuyển cán bộ vì không thể đưa thiếu tướng một đơn vị về giám đốc địa phương không phải đô thị loại I trong khi cục trưởng muốn lên thứ trưởng phải đi địa phương, còn giám đốc công an phải là người tỉnh ngoài.

“Anh em không được bớt đi một chức năng nhiệm vụ gì, chỉ có tăng lên thôi nhưng chính sách lại rút đi thế nên có đồng chí nói thế này rút gọn làm gì”, ông Lâm tâm tư.

Về trường hợp cục đặc biệt có thủ trưởng được đeo hàm trung tướng, Bộ trưởng Công an nói đó là các cục trực tiếp chiến đấu, tham mưu tác chiến sáp nhập nhiều cục hiện nay. Thực tế, luật hiện hành đã cho phép nhiều cục trưởng là trung tướng. Theo ông Lâm, đây không phải là quy định mới.

Tuyển chọn công an xã đủ năng lực vào ngành

Theo dự thảo, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có về hơn 8.000 xã, thị trấn.

Công an chính quy sẽ được điều động về cơ sở phối hợp với công an xã, thị trấn đảm bảo ANTT. Ảnh chụp khối công an xã duyệt binh ở Ba Đình.

“Việc đưa xuống phải làm sao cho anh em yên tâm, không tâm tư. Rồi số công an xã đã được đào tào, có người vào thường vụ, HĐND, UBND giờ đi đâu?”, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) cho rằng các văn bản dưới luật cần quy định nhiệm vụ, chức năng của lực lượng công an xã khi có công an chính quy tăng cường cũng như thời gian điều động công an chính quy.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết khi không làm Luật Công an xã, Bộ Công an đã xin Thường vụ Quốc hội xây dựng lực lượng trị an ở cơ sở như Luật Dân quân tự về của Quân đội để điều chỉnh lực lượng dân phong, bảo vệ cơ quan xí nghiệp, công an xã không chính quy, các hiệp sĩ, tình nguyện viên…

Khi điều động công an chính quy về cơ sở, lực lượng công an đã tồn tại, được giao một số nhiệm vụ liên quan đến điều tra ban đầu. Ông Lâm cho biết Bộ Công an sẽ tuyển chọn từ công an xã những người có đủ năng lực làm công an chính quy. Các cuộc thi công an xã giỏi những năm gần đây cho thấy nhiều công an viên giỏi nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có đủ tiêu chí để tuyển vào ngành.