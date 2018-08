'Không thể bắt hai cô gái chịu tội khi nghi can Triều Tiên được thả'

Ông Gooi Soon Seng nói rằng trường hợp Đoàn Thị Hương bất lợi hơn thân chủ ông, cô Siti Aisyah và việc Malaysia thả người Triều Tiên đã gây thêm khó khăn cho các bị cáo.

Zing.vn có cuộc trao đổi với luật sư Gooi Soon Seng, người bào chữa cho bị cáo Siti Aisyah trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol ở Malaysia. Kim Chol là tên ghi trên hộ chiếu của nạn nhân, cơ quan điều tra Malaysia cho rằng người bị sát hại tên thật là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chính phủ Triều Tiên phủ nhận cáo buộc này. Căng thẳng Malaysia - Triều Tiên leo thang khi cảnh sát Malaysia nghi ngờ một số nhân viên của đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur có liên quan vụ việc. Tuy nhiên, Malaysia sau đó đã cho những người Triều Tiên họ nghi ngờ rời nước này để đổi lấy sự an toàn của các công dân Malaysia tại Triều Tiên. Thi thể ông Kim cũng được trả cho phía Triều Tiên.

Aisyah và Đoàn Thị Hương là hai người duy nhất bị truy tố trong vụ việc, đang chờ đợi phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 16/8.

80% chiến thắng

- Lần cuối ông gặp Siti Aisyah, tâm trạng cô ấy thế nào?

- Chúng tôi gặp cô ấy hầu như mỗi tháng. Lần gần nhất gặp cô ấy, cô ấy bảo đang hồi hộp chờ đợi kết quả phiên tòa ngày 16/8 này. Chúng tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi rất tự tin giành phần thắng.

- Ông có tin chắc 100%?

- Tôi sẽ không nói là 100%. Cơ hội cho chúng tôi là khoảng 80%.

- 20% còn lại nằm ở đâu?

- Tôi chưa thể nói lúc này, vì có thể chúng tôi vẫn còn phải biện hộ trong phiên tuyên án.

Luật sư Gooi Soon Seng trả lời phỏng vấn Zing.vn hôm 14/8 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Hoàng Việt.

- Vì sao ông có thể tự tin giành phần thắng?

- Bởi vì có quá nhiều điều không được chứng minh. Chẳng hạn, không có bằng chứng CCTV (video trích xuất từ camera giám sát - PV) cho thấy cô ấy phun xịt bất cứ thứ gì lên bất cứ ai. Trong các video chỉ thấy một cô gái đang chạy, nhưng là từ phía sau lưng, không rõ mặt nên không thể kết luận đó là Aisyah.

Các công tố viên phát hiện có chất độc VX trên áo của cô ấy, nhưng chúng tôi nói rằng bằng chứng đó không đủ. Có 3 lý do:

Một là, người tìm thấy chiếc áo của Aisyah nói là đã đánh dấu lên áo, nhưng trước tòa họ không thể tìm ra cái dấu đó.

Hai là, người đưa chiếc áo cho điều tra viên nói "tôi tìm thấy áo trong một túi nhựa màu đen", nhưng điều tra viên lại nói áo được cho vào một túi nhựa trong. Tôi đặt câu hỏi làm sao một túi nhựa đen lại có thể biến thành một túi nhựa trong thì họ không giải thích được. Tức là có sự đứt gãy về chuỗi bằng chứng ở đây.

Ba là, họ nói đấy là áo của Aisyah, nhưng tại sao lại không tìm thấy dấu vết ADN của cô ấy trên áo. Không giống như trường hợp của Hương, ADN của Hương được tìm thấy trên áo.

Hương không biết mình đã làm gì

- Nếu nói như vậy, có phải trường hợp của Hương sẽ khó khăn hơn vì có băng ghi hình cô ấy?

- Vấn đề của Hương là có băng ghi hình rất rõ mặt cô mặc áo thun có in dòng chữ "LOL" và luật sư không thể lập luận rằng đó không phải là Hương. Dấu vết chất độc VX cũng được tìm thấy trong móng tay cô ấy. Trong tuyên bố trước tòa, cô ấy cũng thừa nhận đã áp một chất gì đó lên mặt nạn nhân.

Do đó, lập luận chính của luật sư phía Hương ở đây là cô ấy không biết thực sự mình đang làm việc gì. Cô ấy nghĩ đó chỉ là một trò chơi khăm, chứ không biết đó là chất độc. Một cô gái như cô ấy thì làm sao biết được chất VX trông như thế nào.

Đoàn Thị Hương tại tòa. Ảnh: AP.

Giả sử như cô ấy biết đó là chất VX và người kia là Kim Jong Nam, thì cô ấy quay lại sân bay làm gì? Chính là bởi vì cô ấy nghĩ đó chỉ là một trò chơi khăm và cô ấy quay lại để làm lại một lần nữa với người khác. Đó cũng là lúc cô ấy bị bắt. Không có kẻ giết người nào quay lại nơi mình đã giết người và đi loanh quanh ở đó trong một tiếng đồng hồ cả.

Thử so sánh đi, những nghi can Triều Tiên khi đó đã làm gì? Ngay sau khi vụ việc xảy ra, họ liền tới toilet, thay quần áo và rời Malaysia ngay trong ngày hôm đó, chỉ trong vòng vài tiếng thôi. Chẳng lẽ Hương biết mình đã giết người bằng chất độc VX mà còn quay lại sân bay, đi lòng vòng ở đó để bị bắt sao? Điều đó rõ ràng không hợp lý. Rõ ràng là Hương không biết cô ấy làm gì.

Bất lợi lớn vì thả người Triều Tiên

- Các công tố viên nói sao?

- Dĩ nhiên là họ cố chứng minh Hương và Aisyah biết việc mình làm nhưng lập luận của họ không hề hợp lý. Họ không thể tìm ra động cơ của việc giết người. Không ai đi giết người mà không có lý do gì cả.

Khi ra tòa, bạn phải luôn chứng minh được động cơ, chẳng hạn bạn giết người để cướp của, vì ghen tuông, vì muốn trả thù... Luôn luôn phải có nguyên nhân gì đó thúc đẩy con người làm việc gì đó. Giết người là tội danh vô cùng nghiêm trọng, không thể cáo buộc ai đó tội này mà không có lý do gì.

Còn chúng tôi nói là có động cơ và động cơ này có yếu tố chính trị, trong đó, sứ quán Triều Tiên tại Malaysia có thể liên quan. Chúng ta không thể loại bỏ yếu tố này, chúng tôi từ sớm đã trình bày trước tòa sứ quán Triều Tiên liên quan vụ việc ra sao.

Bị cáo Siti Aisyah, công dân Indonesia, trong một phiên tòa. Ảnh: AP.

- Đó là lý do mà ông đã nhiều lần nói hai cô gái đã bị biến thành "dê tế thần", "bia đỡ đạn" phải không?

- Vâng. Có ít nhất 7 nghi can Triều Tiên trong vụ việc nhưng chính xác là chính phủ Malaysia chỉ thả cho 3 nghi can Triều Tiên về nước. Bốn nghi can Triều Tiên còn lại đã tẩu thoát ngay trong ngày xảy ra sự việc nên không liên quan đến thỏa thuận "đổi người" giữa hai bên.

Tôi nghĩ, quyết định thả người để cứu lấy 9 công dân Malaysia mắc kẹt ở Triều Tiên có thể là đúng. Tuy nhiên, họ không thể bắt hai cô gái chịu tổn hại vì việc đó. Còn nếu bạn muốn thả người, được thôi, nhưng bạn không nên truy tố hai cô gái, trừ phi 4 nghi can Triều Tiên kia bị bắt. Điều đó không công bằng, bạn đã tước đi thứ có thể bào chữa cho hai bị cáo.

- Việc vắng mặt các nghi can Triều Tiên gây khó khăn thế nào đối với các luật sư biện hộ?

- Dĩ nhiên đó là bất lợi lớn. Lập luận của chúng tôi bị yếu đi vì không thể khai thác lời khai từ những người có thể là bên nắm rõ sự thật. Những người có thể chứng minh cho sự vô tội của hai cô gái không được đưa ra làm chứng.

Còn nhiều cấp phúc thẩm nếu bản án bất lợi

- Ông có hợp tác với luật sư của Hương không?

- Teh Poh Teik? Dĩ nhiên là có chứ. Chúng tôi là bạn và chính tôi là một trong những người đầu tiên đề nghị để ông ấy làm luật sư cho Hương. Trước đó có đề nghị tôi làm luật sư cho Hương nhưng tôi đã nhận lời bào chữa cho Aisyah rồi và không thể cùng lúc bào chữa cho cả hai. Tôi là luật sư của sứ quán Indonesia 6 năm nay và mọi vụ việc liên quan đến công dân Indonesia thì tôi đều làm.

Teh Poh Teik là một luật sư giỏi. Dù vậy, trong một số việc chúng tôi cũng có quan điểm khác nhau. Chẳng hạn như tôi cho rằng không nên dùng tuyên bố của Hương trước tòa (rằng cô thừa nhận đã áp chất lỏng lên mặt nạn nhân - PV) nhưng ông ấy lại dùng. Tất nhiên là mỗi người đều có một chiến lược riêng và tôi tin là ông ấy đã dùng mọi cách để bảo vệ thân chủ của mình.

Luật sư Gooi Soon Seng từng nhiều lần nói hai nữ bị cáo bị biến thành "dê tế thần" trong nghi án Kim Jong Nam. Ảnh: Hoàng Việt.

- Có những khả năng nào về phán quyết trong ngày 16/8?

- Đến hôm nay là các công tố viên đã đưa ra tất cả bằng chứng buộc tội, và luật sư cũng đã đưa ra bằng chứng gỡ tội. Thẩm phán sẽ xác định các yếu tố cấu thành tội danh có được thỏa mãn hay không dựa trên tiêu chuẩn "không còn nghi ngờ gì nữa" (beyond reasonable doubt).

Nếu không thỏa mãn, tức thẩm phán nhận định công tố viên chưa đưa ra được bằng chứng để "không còn nghi ngờ gì nữa", các cô gái sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Nếu thẩm phán cho rằng công tố viên đã đưa ra được bằng chứng và "không còn nghi ngờ gì nữa" đối với bằng chứng đó, Hương và Aisyah sẽ được yêu cầu đối chất (call for defence) cùng luật sư và công tố viên trước tòa. Sau quá trình đối chất, thẩm phán sẽ tuyên có tội hay vô tội. Nếu vô tội thì được phóng thích còn nếu có tội thì sẽ đối diện với mức án, có thể lên đến án tử hình.

Nếu tòa tuyên có tội, chúng tôi có thể đưa vụ án lên tòa cấp cao hơn là Tòa Phúc thẩm; tòa này có 3 thẩm phán, còn tòa hiện tại (Tòa Thượng thẩm Shah Alam - PV) chỉ có một thôi. Nếu Tòa Phúc thẩm vẫn tuyên có tội thì có thể đưa lên tòa cấp cao nhất là Tòa Liên bang với 5 thẩm phán xem xét. Nếu Tòa Liên bang vẫn tuyên có tội thì cơ hội cuối cùng là xin ân xá của nhà vua. Nhà vua có thể giảm án từ tử hình xuống còn 30 năm tù.

Dĩ nhiên phía công tố tương tự cũng có 2 cơ hội đưa vụ án lên Tòa Phúc thẩm và Tòa Liên bang trong trường hợp Tòa Thượng thẩm tuyên vô tội.

Luật sư Gooi Soon Seng nói ông tự tin giành chiến thắng khoảng 80%. Ảnh: Hoàng Việt.

- Quá trình đưa vụ án lên Tòa Phúc thẩm và Tòa Liên bang có thể kéo dài bao lâu?

- Mỗi giai đoạn thường kéo dài khoảng 6 tháng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

5 dấu mốc quan trọng trong vụ án Đoàn Thị Hương Đoàn Thị Hương bị buộc tội ám sát Kim Jong Nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên và đang đứng trước nguy cơ sẽ phải chịu án cao nhất.