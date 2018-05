Không thể cạnh tranh với công nghệ, nhiều nghề sắp biến mất

Syed Ahmed, 50 tuổi, sở hữu một chiếc máy in sắp chữ trong cửa hàng tại góc phố cổ ở New Delhi. Theo ông, tại đây, chỉ còn khoảng 5 người sử dụng những chiếc máy như thế này và ông là người cuối cùng tiếp nối truyền thống in ấn trong gia đình. Kỹ thuật in sắp chữ xuất phát từ chiếc máy in được Johannes Gutenberg phát minh vào giữa thế kỷ 15, đòi hỏi công nhân có tay nghề cao và mất nhiều thời gian vì các con chữ được khắc ngược lên trên gỗ, chì, sắp vào khuôn, nhúng mực sau đó ép lên trên giấy. Hiện tại, loại hình này chết dần khi máy in kỹ thuật số phát triển.