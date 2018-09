'Không thể nói vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát'

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, liên quan đến ông Vĩnh và ông Hoá, không thể nói xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Sáng 5/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã giải trình một số ý kiến của đại biểu liên quan đến báo cáo công tác phòng chống tội phạm năm 2018.

Vụ án hết sức đau xót

Dịp này, ông Vương nói rõ vụ thêm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng Internet. Tướng Vương cho rằng không thể nói vụ đánh bạc xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) mà xảy ra ở đơn vị CNC - Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Công an phân tích Công ty CNC gọi là công ty bình phong, nhưng thực chất cũng không phải là công ty bình phong của lực lượng công an vì không đúng quy định.

"Liên quan đến vụ này chỉ có trách nhiệm cá nhân là ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an trực tiếp tham gia với Nguyễn Văn Dương. Còn cán bộ, chiến sỹ ở bên dưới gần như không biết", thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an giải trình ý kiến các đại biểu. Ảnh: Bảo Lâm.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, các hoạt động trong vụ án đánh bạc này rất tinh vi. Phan Sào Nam, Hoàng Văn Trung là 2 người sáng tác kịch bản trò chơi, nhưng giao cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh, rồi lại lấy cổng của một đơn vị khác để thanh toán.

"Tất cả đều thực hiện theo công nghệ cao, đánh xong xóa luôn và thực hiện đổi thẻ cào, ví dụ dùng thẻ cào điện thoại chơi 1 lúc hết bấy nhiêu tiền. Hết sức tinh vi", vị thượng tướng phân tích.

Ông Lê Quý Vương cũng thông tin thêm vụ án là do Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý nhưng toàn bộ quá trình điều tra có sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ban chuyên án, đặc biệt là có vai trò rất quan trọng của công ty an ninh mạng thì mới đạt được hiệu quả như công bố.

Vị tướng này nhấn mạnh: "Đây là vụ án hết sức đau xót, nhưng cũng là cố gắng của lực lượng công an với tinh thần đấu tranh, dám giải quyết vấn đề. Đây cũnglà điều đáng buồn vì liên quan đến một trung tướng, thủ trưởng cơ quan điều tra, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh 2/4. Hay ông Hóa, một thiếu tướng, sinh trưởng trong gia đình cách mạng, nhưng rõ ràng là do không chịu khó tu dưỡng, rèn luyện…".

Trước đó, tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định việc phá nhiều vụ án lớn thời gian qua như: Vụ đường dây đánh bạc có liên quan đến các quan chức tại Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an), cho thấy sự đấu tranh kiên quyết để đưa các hành vi phạm pháp ra ánh sáng. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bà Lê Thị Nga yêu cầu có đánh giá, định lượng cụ thể hơn ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng và tội phạm cũng xảy ra ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng chống tội phạm vì vấn đề này có tác động tới niềm tin của người dân.

Đánh bạc qua mạng doanh thu lên hơn 9.800 tỷ

Liên quan đến vụ việc này, ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng VKSND truy tố 92 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Mua bán trái phép hóa đơn, Đánh bạc và Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị can khác vừa bị truy tố liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố theo khoản 2 Điều 356 tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Bị can cầm đầu Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm Phan Sào Nam cùng bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

88 bị can khác bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, đã được các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Ông Phan Văn Vĩnh đã đồng tình với đề nghị của Nguyễn Thanh Hóa và ký ban hành quyết định công nhận Công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng là trái với quyết định của Bộ Công an.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ.