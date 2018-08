Khổng tước vọng nguyệt - quà tặng ý nghĩa mùa Trung thu

Trung thu may mắn và thịnh vượng là lời chúc được gửi gắm trong hộp quà “Khổng tước vọng nguyệt” từ The Reverie Saigon.

Theo truyền thống phương Đông, khổng tước (chim công) quý phái tượng trưng cho sự phồn vinh và may mắn. Xuất phát từ mong muốn gửi gắm lời chúc Trung thu thịnh vượng đến người dùng, khách sạn The Reverie Saigon đã thiết kế hộp bánh trung thu lấy biểu tượng khổng tước làm chủ đạo trên nền chất liệu nhung gấm sang trọng lấy tên “Khổng tước vọng nguyệt”. Đây là món quà đậm ý nghĩa hạnh phúc tình thân, ấm áp và an bình.

Khổng tước vọng nguyệt mang ý nghĩa thịnh vượng, bình an.

Hộp quà gồm 8 bánh có khối lượng 100 gram/bánh, thiết kế hai tầng màu xanh lam tao nhã kết hợp viền vàng sắc sảo, làm nổi bật hình ảnh đôi chim công trên cành hoa mẫu đơn vương giả. Quanh hộp được điểm tô họa tiết lông công bay bổng, tinh tế.

Hộp tám bánh mang đến những hương vị truyền thống gồm đậu xanh, đậu đỏ, mè đen, hạt sen, khoai môn, thập cẩm, trà xanh và tất cả đều có nhân một trứng. Ngoài ra, khách hàng có thể thưởng thức thêm hương vị tiramisu, giá mỗi hộp là 2,088 triệu đồng.

Bánh đa dạng hương vị mang đến nhiều sự lựa chọn cho người dùng.

Trong khi đó, hộp 4 bánh với gam màu xanh hoàng gia, ấn tượng vẻ đẹp uy nghi của chim công cùng hoa lá, xung quanh được nhấn nhá họa tiết lông công cách điệu. Sự kết hợp hài hòa các nguyên liệu chất lượng tạo nên những hương vị cao cấp cho loại bánh 230 gram với nhân hai trứng này. Khách sạn mang đến nhiều lựa chọn như nhân thập cẩm gà quay, gà quay jambon bát bửu, sen hạt chia và quả mơ khô, hay hạt sen nam việt quất. Hộp bốn bánh kèm theo một hộp trà Olong có giá 1,688 triệu đông.

Hộp bánh “Khổng tước vọng nguyệt” là món quà ý nghĩa mùa Trung thu.