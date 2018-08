Kia Morning - mẫu xe 'đo ni đóng giày' cho phụ nữ hiện đại

Kia Morning là mẫu xe thành công với doanh số tăng trưởng đạt 65.000 xe, giữ vị trí top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam theo công bố của VAMA.

Cùng với khả năng cạnh tranh về giá, Morning đáp ứng các tiêu chí lựa chọn trong lần đầu mua xe của phái đẹp: thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển linh hoạt, nhiều màu sắc thời trang, chức năng vận hành đơn giản, dễ sử dụng, trang bị tiện nghi và khả năng tiết kiệm chi phí lý tưởng.

Thiết kế dành riêng cho phái đẹp

Nhu cầu sử dụng ôtô của khách hàng nữ hiện ngày một tăng. Với phụ nữ, việc sử dụng ôtô không chỉ là nhu cầu cần thiết cho công việc, sự an toàn khi tham gia giao thông mà còn thể hiện sự thành đạt, phong thái tự tin của người phụ nữ hiện đại. Nói đến những mẫu ôtô dành cho khách hàng nữ, Morning là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên với hơn 60% khách hàng yêu thích.

Morning đáp ứng hầu hết tiêu chí lựa chọn của phái đẹp.

Kia Morning được bình chọn là mẫu xe đô thị “ đo ni đóng giày” cho phái đẹp. Sở hữu chiều dài tổng thể 3,595 mm, Morning được đánh giá có không gian rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ hơn so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Ngoài ra, mẫu xe này còn trang bị ghế da sang trọng, hàng ghế sau cũng có thể gập lại linh hoạt theo tỉ lệ 6:4 giúp tăng thêm không gian cho khoang hành lý.

Kia Morning sở hữu không gian rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ.

Dù là mẫu xe được xếp ở phân khúc A, trên bảng táp lô của Morning vẫn được trang bị những tính năng không hề thua kém các đàn anh trong “gia đình” Kia. Vô lăng bọc da tích hợp điều khiển âm thanh, hệ thống giải trí được lắp đặp màn hình DVD cảm ứng kết nối USB/Bluetooth, 4 loa tích hợp hệ thống dẫn đường GPS tiện dụng cho những hành trình. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống điều hòa tự động, cửa kính điều khiển điện...

Đa dạng màu sắc

Tại thị trường Việt Nam, Kia Morning được phân phối với 5 phiên bản: Morning 1.0 MT, Morning EX, Morning Si MT, Morning Si AT và Morning S AT và 10 màu sắc. Trong đó có 2 tùy chọn theo xu hướng “dual tone” mang đến cho khách hàng phong cách trẻ trung và thời trang.

Mẫu xe dành cho phái đẹp được ví như phụ kiện thời trang không thể thiếu trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy, với 10 tùy chọn màu sắc tinh tế , Morning mang đến điểm nhấn cho phong cách của phái đẹp thời nay.

Dịch vụ và chi phí đầu tư hợp lý

Ngoài những yếu tố về chất lượng và an toàn, ngân sách là vấn đề khiến nhiều phụ nữ hiện đại cân nhắc. Ngoài những chi phí đầu tư ban đầu, khách hàng còn quan tâm đến các chi phí sử dụng khác như nhiên liệu, dịch vụ, giá trị bán lại… Để giải quyết “bài toán” khó khăn này, Kia Morning mang đến giá bán hấp dẫn cùng mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm hàng đầu phân khúc khoảng 3,99 - 6,67 lít/100 km.

Kia Morning là một trong những lựa chọn hợp lý trong phân khúc A.

Bên cạnh đó, hệ thống 45 cửa hàng trưng bày và xưởng dịch vụ trên toàn quốc của thương hiệu Kia mang đến sự thuận tiện cho khách hàng nữ. Hãng còn mang đến chi phí dịch vụ cạnh tranh với 446.160 đồng/5.000 km đầu tiên; 1,16 triệu đồng/20.000 km; 5,72 triệu đồng/40.000 km.