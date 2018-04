Kịch bản nào để Man City ngược dòng trước Liverpool?

Thua 0-3 trên sân khách ở lượt đi, thì có bao nhiêu phần trăm để lội ngược dòng trong trận lượt về? Man City của Pep Guardiola sẽ phải giải bài toán ấy trên sân nhà Etihad.

Ở lượt đi Premier League mùa này trên sân Etihad, Liverpool mất người sau khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ (phút 37) vì va chạm với thủ thành Ederson.

Thẻ đỏ này cũng là đề tài gây tranh cãi suốt trên truyền thông Anh trong thời gian dài. Không ít người khẳng định án phạt mà Mane nhận phải khi ấy quá nặng, đồng nghĩa rằng chiến thắng 5-0 của Man City khi đó không quá lung linh như tỷ số của nó.

Man City có điểm tựa Etihad

Trận lượt về tứ kết Champions League giữa Man City và Liverpool diễn ra trên Etihad lúc 1h45 ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam). Ảnh: Sports.

Liverpool đối mặt Man City với tâm thế khác xa cuộc đấu hồi tháng 9/2017. "Lữ đoàn đỏ" không việc gì phải xông lên đôi công với Man City đến mức Sane khao khát ghi bàn bằng cách lao xuống tranh chấp bằng cả hai chân với Ederson nữa. Lợi thế 3 bàn trong trận lượt đi là đủ để "Lữ đoàn đỏ" toan tính một thế trận phòng ngự phản công theo đúng triết lý của Juergen Klopp, nhằm hướng đến kết quả sau cùng là vé bán kết.

Man City sẽ có sự phục vụ của tất cả trụ cột trong trận đấu đêm nay. Sergio Aguero đã trở lại tập luyện và sẵn sàng xung trận ở vị trí trung phong trong hàng công ba người gồm Leroy Sane và Raheem Sterling ở hai biên. Sau khi trận lượt đi kết thúc, Pep trong một lần hiếm hoi, đã thừa nhận sai lầm khi cất Sterling trên ghế dự bị và sử dụng Ilkay Guendogan nhằm hạn chế sức mạnh của tuyến giữa Liverpool.

Toan tính này sau đó đổ bể vì hàng công của Man City không tạo được sức ép liên tục, trực tiếp đặt thế trận vào tay Liverpool. Khi Sterling được tung vào sân ở đầu hiệp 2, tỷ số khi ấy đã là 3-0, mọi thứ quá muộn để Pep sửa chữa.

Sử dụng Sterling ngay từ đầu trong trận đấu đêm nay có khiến Man City lội ngược dòng thành công? Chưa ai biết được, nhưng có điều chắc chắn rằng Pep sẽ phải dừng việc tự đặt mình vào thế khó nếu muốn tạo ra điều kỳ diệu.

Lực lượng tấn công của Man City không đủ gây áp lực lên hàng phòng ngự Liverpool ở trận tứ kết lượt đi thua 0-3 tại Anfield. Đồ họa: Sports.

Liệu Man City có thể tạo nên cú lội ngược dòng?

Trong phòng họp báo của trận đấu gần đây, những máy quay bắt được cảnh Pep tỉ mẩn sắp xếp từng chiếc điện thoại dùng ghi âm của các phóng viên. Từ chỗ bị sắp xếp xô lệch, những chiếc điện thoại được kê ngay ngắn, thẳng hàng như những viên gạch. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này đủ lớn để khái quát về Pep, mẫu người ưa thích việc kiểm soát.

Sẽ là quá sớm để khẳng định Pep có dấu hiệu của OCD (căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế), song khao khát được kiểm soát mọi thứ, sắp xếp chúng theo ý muốn của bản thân là điều có thể thấy ở nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Pep Guardiola là người nghiện bóng đá thứ thiệt. Trong đầu của ông chỉ có bóng đá và bóng đá. Ông tư duy về sân cỏ và trái bóng tròn ở mọi thời điểm, chính nhờ suy nghĩ quá nhiều mà Pep muốn hoàn hảo hóa mọi thứ ở đội bóng. Từ việc tất cả phải ăn cùng nhau, chơi cùng nhau lẫn độ cao của mặt cỏ, Pep muốn kiếm soát tất cả.

“Người yêu Messi cũng không hiểu cậu ấy bằng tôi”, câu nói đùa nhưng rất thật của Pep khi ông còn dẫn dắt Barcelona là ví dụ cho thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha ám ảnh bởi sự kiểm soát ra sao.

Tuy nhiên, chính việc suy nghĩ quá nhiều ấy đã tạo ra tai họa. Trận thua 0-3 trước Liverpool ở lượt đi chỉ là ví dụ nhỏ cho chuyện “chữa lợn lành thành lợn què”.

Khi còn dẫn dắt Bayern Munich, Pep từng mắc sai lầm khiến mình phải chịu thất bại thảm nhất trong sự nghiệp tại đấu trường Champions League cũng chỉ bởi suy nghĩ quá nhiều. Đó là trận thua 0-4 trước Real Madrid trong trận bán kết lượt về Champions League mùa 2013/14.

Chi tiết câu chuyện được kể lại trong cuốn sách “Pep Confidential: The Inside Story of Pep Guardiola’s First Season at Bayern Munich” (tạm dịch: Những chuyện chưa kể về mùa giải đầu tiên của Pep Guardiola ở Bayern Munich) của tác giả Marti Perarnau, nhà báo người Catalonia và là bạn thân của Pep.

Bayern khi đó đã để thua Real 0-1 tại Bernabeu, đây là một kết quả chấp nhận được trong hoàn cảnh đó. Bayern đã chơi đúng theo cách mà Pep muốn. Không khí sau trận là khá ổn, tất cả đều nghĩ tới một ca khúc khải hoàn cho đội bóng của Pep trong trận lượt về.

Pep và các cộng sự kết thúc công việc sau 4 giờ sáng, thời điểm mà tất cả đi đến thống nhất rằng 3-4-3 là sơ đồ duy nhất để Bayern có thể lội ngược dòng trên sân nhà. Trên lý thuyết, sơ đồ này vừa giúp Bayern chống phản công tốt, vừa giúp họ làm chủ tuyến giữa trước Real.

“Dome, đừng để tôi thay đổi ý định. Đây là cách tốt nhất rồi”, Pep khẩn khoản yêu cầu trợ lý Domenech Torrent. Đêm ấy, trên chuyến bay về Munich, Pep đã đổi ý. Ông chợt nhớ ra rằng lần cuối cùng Bayern đá 3 hậu vệ từ tháng 12 năm ngoái. Một tuần là không đủ để Pep huấn luyện lại các học trò làm quen với sơ đồ mới. Ông quyết định sẽ đưa Bayern đá 4-2-3-1.

Trên sân tập ở Munich chuẩn bị cho trận lượt về, chứng kiến khí thế ngùn ngụt của các học trò, Pep đã hỏi họ muốn chơi thế nào trước Real. Những câu chuyện về tinh thần ngược dòng của người Đức được đưa ra. Pep lại đổi ý khi đưa Bayern đá 4-2-4 sát ván với Real.

Đội trưởng Phillip Lahm đang chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm bị trả về vị trí hậu vệ phải. Kết quả là Bayern của Pep thua 0-4 trước Real Madrid ngay tại Allianz Arena trong thế trận mà tuyến giữa của “Hùm xám” bị bẻ gãy hoàn toàn.

Thật khó để đoán xem Pep đang toan tính gì trước Liverpool. Lượt đi thua 0-3 chưa phải là tỷ số chấm hết mọi hy vọng, nhất là khi mùa trước chúng ta được chứng kiến Barca lội ngược dòng thành công dù thua PSG tới 0-4 trong trận lượt đi.

Gạt bỏ những võ đoán về chiến thuật vì thiếu hụt thông tin, nếu Man City muốn tự tạo ra điều kỳ diệu trước Liverpool để đi tiếp, Pep sẽ phải rất sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định, bằng không Man City không chỉ phải dừng bước, mà còn có thể phải hứng chịu thêm trận thua muối mặt trước Liverpool.