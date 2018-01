Kịch bản nào để U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á?

Kết thúc 2 loạt trận vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có 3 điểm. Ở loạt trận cuối, thầy trò Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Syria, đối thủ đứng chót bảng với chỉ 1 điểm và vừa hòa U23 Hàn Quốc 0-0 ở trận đấu diễn ra tối 14/1.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu đánh bại đối thủ Tây Á mà không cần quan tâm kết quả trận U23 Hàn Quốc gặp U23 Australia.

Còn trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Syria, đại diện Đông Nam Á sẽ có 4 điểm. Theo đó, đội bóng của ông Park sẽ giành vé vào tứ kết trong trường hợp U23 Australia không thể thắng được U23 Hàn Quốc.

Còn nếu U23 Australia thắng U23 Hàn Quốc, và U23 Việt Nam hòa U23 Syria, U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam sẽ có ngang bằng 4 điểm. Tới đây, đại diện xứ kim chi đi tiếp nhờ thành tích đối đầu tốt hơn U23 Việt Nam (thắng 2-1).

Cuối cùng, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu thua U23 Syria.

Ở bảng D của giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc xếp thứ nhất với 4 điểm. Đứng tiếp theo là U23 Việt Nam (3 điểm), trong khi U23 Australia (3 điểm) và U23 Syria (1 điểm) xếp ở các vị trí tiếp theo. Bảng xếp hạng được tính dựa vào số điểm, sau đó là chỉ số đối đầu nếu các đội bằng điểm nhau. Chỉ số phụ liên quan hiệu số bàn thắng - thua, số bàn thắng... được xét sau cùng.

Nếu có ít nhất 2 đội bằng điểm nhau sau khi kết thúc vòng bảng thì vị trí xếp hạng cuối cùng của họ dựa trên các tiêu chí sau:

1. Thành tích đối đầu trực tiếp giữa họ với nhau.

2. Hiệu số bàn thắng bại của mỗi đội trong các trận đối đầu trực tiếp giữa họ với nhau.

3. Số bàn thắng của mỗi đội trong các trận đối đầu trực tiếp giữa họ với nhau.

4. Nếu sau khi đã so sánh các tiêu chí nói trên mà hai đội vẫn có vị trí xếp hạng cuối cùng bằng nhau thì sẽ tái áp dụng các tiêu chí so sánh này cho riêng 2 đội đó. Nếu áp dụng rồi mà hai đội này vẫn có vị trí xếp hạng bằng nhau thì tiếp tục so sánh các tiêu chí dưới đây để xác định vị trí xếp hạng cuối cùng của hai đội đó.

5. Hiệu số bàn thắng thua của mỗi đội trong tất cả các trận vòng bảng.

6. Số bàn thắng của mỗi đội trong tất cả các trận vòng bảng.

7. Đá penalty nếu chỉ có hai đội ngang bằng nhau về các tiêu chí và gặp nhau ở loạt trận cuối.

8. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ do nhận 2 thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ đỏ rồi nhận thêm thẻ vàng = 4 điểm).

9. Bốc thăm.