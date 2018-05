Kiểm toán Nhà nước chỉ nhiều sai phạm tại khu tái định cư Thủ Thiêm

Tổng giá trị quyết toán của 3 dự án được phê duyệt là 8.926 tỷ đồng, giá trị kiểm toán được xác nhận là 8.880 tỷ đồng, chênh lệch 45,5 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo yêu cầu các chủ đầu tư của 3 dự án điều chỉnh báo cáo quyết toán vốn theo kết luận của đơn vị này. Cơ quan này cũng yêu cầu xử lý tài chính, với tổng số tiền 238 tỷ đồng. Trong đó, giảm thanh toán của 3 dự án 45 tỷ đồng; nộp hoàn tạm ứng kinh phí mua nhà đất tại định cư 147 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước số tồn đọng tiền bán nhà đất tái định cư 24,5 tỷ đồng, xử lý khác 20,6 tỷ đồng.

Dự án 9.000 tỷ đồng, sai sót 45 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước mới công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của 3 dự án thành phần thuộc Khu dân cư tái định cư 38,4 ha phường Bình Khánh, quận 2 phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể là dự án thành phần xây dựng 2.220 căn hộ chung cư; dự án đầu tư xây dựng khu 2 (1.570 căn hộ) và dự án đầu tư xây dựng khu 3 (1.080 căn hộ).

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Quân

Theo báo cáo, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương “tổ chức tái định cư bằng căn hộ chung cư cho 12.500 hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án tổ chức cho người dân trong phạm vi 5 phường (An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, Bình An, Bình Khánh) được đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ".

Chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ được hình thành từ quỹ đất có sẵn trong phạm vi 5 phường, nhằm thực hiện cam kết của chính quyền thành phố là chuẩn đủ quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Theo thiết kế đươc duyệt, thành phố thực hiện đầu tư tại 3 khu có tổng diện tích là 85,9 ha với 12.260 căn hộ gồm khu. Đó là khu 38,4 ha Bình Khánh (với 4 dự án thành phần) 6.200 căn; khu 17,3ha phường An Phú – Bình Khánh 1.884 căn và khu 30,2 ha phường Bình Khánh 4.216 căn.

3 dự án được chọn kiểm toán thuộc khu dân cư tái định cư 38,4 ha Bình Khánh. Chủ đầu tư của 3 dự án là Liên danh Vietinbank Coseco – Thuận Việt – Cofico – Trường Sơn; Liên danh Tổng công ty Thương mại Xây dựng (Vietracimex) – POS.A.C (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Đức Khải với tổng số 4.870 căn hộ diện tích từ 60m2/căn đến 100m2/căn. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh gần nhất) là 9.008 tỷ đồng.

Kiểm toán cho biết 3 dự án có tổng giá trị quyết toán được phê duyệt là 8.926 tỷ đồng; giá trị kiểm toán được xác nhận là 8.880 tỷ đồng, chênh nhau 46,5 tỷ đồng. Trong đó tính sai khối lượng các hạng mục là 35 tỷ, áp dụng sai định mức, đơn giá là 11,5 tỷ đồng.

Không bố trí trường phổ thông

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một loạt tồn tại hạn chế khác.

Chương trình đầu tư xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm được hình thành từ quỹ đất có sẵn để tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Quân.

Cụ thể là phê duyệt đồ án quy hoạch khi hồ sơ quy hoạch chưa được nghiệm thu; thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 còn thiếu nội dung đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Nghị định 37; đồ án quy hoạch được duyệt không bố trí trường phổ thông theo quy định.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán cũng có các khuyết điểm. Cụ thể là hồ sơ khảo sát địa chất công trình của dự án 1.080 căn hộ chưa đúng điều kiện địa chất thực tế, khiến Tư vấn thiết kế tính toán dự kiến chiều dài cọc móng công trình có sự thay đổi khác biệt nhiều với thực tế thi công. Chủ đầu tư không điều chỉnh thiết kế - dự toán và tổ chức sử dụng vật liệu, xây không nung theo đúng quy định.

Dự toán chi phí xây lắp được duyệt của cả 3 dự án cũng áp dụng một số đơn giá, định mức chưa phù hợp, làm tăng giá trị dự toán tổng cộng 46,5 tỷ đồng.

Chậm tiến độ đến 42 tháng

Về quản lý chi phí đầu tư, báo cáo kiểm toán chỉ ra các thiếu sót như Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chậm báo cáo, tham mưu cho Tổ công tác và UBND TP.HCM xử lý việc các nhà đầu tư không kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án.

Tại dự án 2.220 căn hộ, quá trình thực hiện liên danh đã thay đổi tư cách thành viên đứng đầu từ Vietinbank Coseco sang Công ty Thuận Việt. Đồng thời, điều chỉnh vai trò của các thành viên khác với quy định tại thỏa thuận đã đệ trình trong hồ sơ đề xuất nhưng ban quản lý đã không phát hiện ra.

Toàn cảnh khu tái định cư Bình Khánh Sau nhiều năm đầu tư, xây dựng, khu tái định cư Bình Khánh, quận 2 đã hình thành khá khang trang và đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay các bock nhà vẫn chưa có bóng dáng người ở.

Chủ đầu tư cũng không thực hiện sử dụng gạch bê tông nhẹ để giảm trọng lượng cho công trình, bảo vệ môi trường như trong hồ sơ đề xuất. Trong quản lý giá cả, Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện một số sai sót về khối lượng, định mức đơn giá với tổng giá trị 45,58 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, có 2/3 dự án chậm tiến độ 5-6 tháng đến hơn 10 tháng so với tiến độ hợp đồng điều chỉnh được cấp có thẩm quyền chấp nhận và chậm từ hơn 17 tháng đến 42 tháng so với kế hoạch ban đầu.