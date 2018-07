Kiều nữ Scarlett Johansson bỏ vai vì bị cộng đồng LGBT chỉ trích

Minh tinh Scarlett Johansson đã quyết định từ bỏ vai diễn người chuyển giới sau khi hứng chịu vô số những lời chỉ trích từ phía cộng đồng LGBT.

Ngày 13/7 (giờ Mỹ), nữ diễn viên xinh đẹp của loạt phim bom tấn The Avengers thông báo cô quyết định từ bỏ bộ phim Rub & Tug. Theo kế hoạch ban đầu, Johansson sẽ đảm nhận vai gã trùm tội phạm Dante “Tex” Gill, một người chuyển giới, sinh ra với cái tên Jean Gill.

“Sau những tranh cãi về đạo đức liên quan đến vai diễn Dante Tex Gill, tôi quyết định rút khỏi dự án này”, Out.com dẫn lời Johansson. “Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ cộng đồng LGBT kể từ khi đưa ra tuyên bố đầu tiên về vai diễn và tôi nhận ra rằng những lời nói đó rất thiếu nhạy cảm”, cô thừa nhận.

Scarlett Johansson từng bị chỉ trích khi đóng phim Ghost in the Shell. Ảnh: Paramount.

Sau khi dự án Rug & Tug được công bố, cộng đồng LGBT tại Mỹ đã chỉ trích Johansson kịch liệt, bởi cô là một người phụ nữ bình thường nhưng lại quyết định đảm nhận vai người chuyển giới. Rất nhiều người cho rằng lẽ ra vai Dante “Tex” Gill phải thuộc về một diễn viên chuyển giới.

Khi đó, Johansson tỏ ra cứng rắn khi khẳng định đã từng có rất nhiều diễn viên khác vào vai người chuyển giới mà không gặp phải bất kỳ phản ứng nào. “Hãy nói với họ (cộng đồng LGBT) rằng họ có thể gặp người đại diện của Jeffrey Tambor, Jared Leto và Felicity Huffman (các diễn viên từng đóng vai người chuyển giới) để xin bình luận”, Bustle.com dẫn lời nữ diễn viên The Avengers bực tức.

Ông trùm tội phạm Dante “Tex” Gill, một người chuyển giới. Ảnh: ABC.

Trước đó, Johansson cũng từng gây tranh cãi khi tham gia bộ phim Ghost in the Shell. Là một người Mỹ da trắng nhưng trong phim, cô đảm nhận vai chuyển thể từ nhân vật truyện tranh Nhật Bản. Johansson và Ghost in the Shell bị đánh giá là một phần của phong trào “tẩy trắng” đầy tính phân biệt chủng tộc của Hollywood.

Scarlett Johansson, 34 tuổi, là một trong những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994, Johansson đến nay đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng và đột phá. Cô góp mặt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai Black Widow, thành viên biệt đội siêu anh hùng Avengers.