Kim Kardashian lạ mắt với váy cao su giữa dàn mỹ nhân mặc đẹp tuần qua

Ở tuổi 53, biểu tượng thời trang Hollywood Sarah Jessica Parker vẫn giữ được phong thái sang trọng dù diện đồ cầu kỳ hay giản dị. Xuất hiện trên đường phố New York, ngôi sao Sex and the City gây chú ý với áo pyjama chất lụa mềm mại cùng quần kẻ sọc màu đồng điệu. Sự kết hợp này càng thêm thú vị khi Parker sử dụng giày cao gót và clutch hồng satin nổi bật.