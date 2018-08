Kofi Annan - vị tổng thư ký LHQ một đời tận tâm vì hòa bình thế giới

Annan trở lại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York vào năm 1983, làm việc ở vị trí phụ tá tổng thư ký chuyên trách quản lý nhân lực và phối hợp an ninh. Trong ảnh, tổng thư ký Liên Hợp Quốc lúc đó là Boutros Boutros-Ghali gặp ông Annan tại New York năm 1993. Ảnh: AP.