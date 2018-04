Kristen Stewart, Trương Chấn bất ngờ trở thành giám khảo Cannes 2018

Thành phần BGK của LHP Cannes 2018 vừa được công bố gây bất ngờ khi có Kristen Stewart, sao phim đồng tính "Blue Is the Warmest Colour" và diễn viên Trung Quốc Trương Chấn.

Tờ Variety đưa tin danh sách ban giám khảo (BGK) chính thức của liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay đã được công bố. Trưởng BGK năm nay chính là minh tinh Cate Blanchett.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar sẽ dẫn dắt dàn giám khảo gồm 10 người, đến từ 7 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, thành phần BGK của giải Cành cọ vàng năm nay được cân bằng với số lượng 5 nam và 5 nữ.

Cate Blanchett là trưởng ban giám khảo của LHP Cannes năm nay.

Trong đó có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám như nữ đạo diễn biên kịch da màu Ava DuVernay (Selma, Middle of Nowhere, 13th), đạo diễn Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049), nhà làm phim kỳ cựu người Pháp Robert Guédiguian (The Snows of Kilimanjaro, Army of Crime) và huyền thoại điện ảnh Nga Andrey Zvyagintsev (The Return, Loveless).

Ngoài ra, tính đa dạng về quốc tịch của BGK còn được thể hiện qua sự xuất hiện của Khadja Nin - nữ nhạc sĩ kiêm ca sĩ đến từ quốc gia Burundian ở Đông Phi.

Điều đáng chú ý trong danh sách BGK của LHP Cannes lần thứ 71 chính là sự góp mặt của hai nữ diễn viên Kristen Stewart (Twilight, Personal Shopper) và Léa Seydoux (Blue Is the Warmest Colour, Bond 24). Đây là lần đầu tiên hai nữ diễn viên đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại LHP danh giá nhất thế giới này.

Kristen Stewart thành công với vai diễn tâm lý trong Personal Shopper.

Sau khi nổi tiếng với series Twilight, Kristen Stewart biến hóa bản thân ở nhiều bộ phim khác nhau. Tuy nhiên, phải đến vài năm gần đây, diễn xuất của cô mới được đánh giá cao, đặc biệt là sau Clouds of Sils Maria (2014) và Personal Shopper (2016) - bộ phim nghệ thuật đem về giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2016 cho Olivier Assayas.

Léa Seydoux đã là tên tuổi thành công ở quê nhà nước Pháp, đặc biệt với những thước phim nóng bỏng của tác phẩm từng đoạt giải Cành vọ vàng Blue Is the Warmest Colour. Trong khi đó, Kristen Stewart cũng là diễn viên Hollywood đầu tiên đoạt giải Cesar - giải thưởng dành tôn vinh các nghệ sỹ người Pháp hoặc châu Âu.

Ngoài ra, BGK của giải Cành cọ vàng năm nay còn có sự góp mặt của nam diễn viên người Trung Quốc Trương Chấn. Ngôi sao 42 tuổi là thành viên người châu Á duy nhất trong dàn BGK của Cannes năm nay. Đây được xem là một vinh dự lớn đối với anh

Trương Chấn có sự nghiệp hoành tráng ở Trung Quốc nhưng lại kém duyên với các giải thưởng.

Nổi tiếng ở Đại lục và Hong Kong với hơn 30 bộ phim nhưng Trương Chấn chưa từng chạm tay tới bất kỳ các giải thưởng điện ảnh nào. Gia tài phim của anh có các tác phẩm của nhiều đạo diễn kỳ cựu như Vương Gia Vệ (Nhất đại tông sư), Chung Mạnh Hoành (Parking), Ngô Vũ Sâm (Đại chiến Xích Bích), Lý An (Ngọa hổ tàng long), Hầu Hiếu Hiền (Nhiếp Ẩn nương, Three Times).

Liên hoan phim Cannes lần thứ 71 sẽ diễn ra từ ngày 8/5 đến 19/5. Bộ phim Everybody Knows của điện ảnh Iran được chọn chiếu mở màn lẫn tranh giải cùng 17 tác phẩm khác.