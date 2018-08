Kỷ lục album bán chạy nhất tại Mỹ của Michael Jackson bị phá vỡ

Sau 30 năm, “Thriller” hiện không còn là album bán chạy nhất lịch sử nước Mỹ. Danh hiệu tới nay thuộc về “Greatest Hits 1971-1975” của nhóm The Eagles.

Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ (RIAA) mới công bố Their Greatest Hits (1971-1975) của nhóm The Eagles tới nay là album bán chạy nhất lịch sử nước Mỹ. Kể từ lúc lần đầu được phát hành hồi tháng 2/1976, đĩa nhạc đã bán được 38 triệu bản tại xứ sở cờ hoa.

Kỷ lục suốt 30 năm trước đó thuộc về album Thriller (1982). Xuất phẩm đình đám của ông vua nhạc pop Michael Jackson tới nay bán được khoảng hơn 33 triệu bản tại nước Mỹ, và rơi xuống vị trí thứ hai.

Album tổng hợp đầu tiên của nhóm The Eagles trở thành đĩa nhạc bán chạy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Amazon.

Trong top 5 danh sách các đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại tại Mỹ, The Eagles còn chiếm cả vị trí thứ ba với album Hotel California (1976) với 26 triệu bản bán ra. Hai vị trí còn lại thuộc về Led Zeppelin IV (23 triệu bản, 1971) của Led Zeppelin, và Back in Black (22 triệu bản, 1980) của AC/DC.

Their Greatest Hits (1971-1975) là album tổng hợp những ca khúc hay nhất của The Eagles trong khoảng thời gian 5 năm đầu thập niên 1970. Các giai điệu nổi bật của nhóm xuất hiện trong đĩa nhạc có thể kể tới Take It Easy, Lyin’ Eyes, Desperado, Tequila Sunrise…

Thành công của đĩa nhạc đã truyền thêm cảm hứng cho The Eagles thực hiện tiếp album kinh điển Hotel California ngay sau đó.

Sau cái chết của Glenn Frey, The Eagles tạm thời nghỉ ngơi một năm, và lại tiếp tục hoạt động từ 2017. Ảnh: NME.

Cary Sherman, Chủ tịch của RIAA, gửi lời chúc mừng tới nhóm The Eagles nhân sự kiện, và phát biểu rằng: “Cả Their Greatest Hits (1971-1975) và Hotel California là những đĩa nhạc đã đứng vững trước thử thách mang tên thời gian và ngày một trở nên nổi tiếng, và nhóm The Eagles cũng vậy”.

Nhóm The Eagles thành lập vào năm 1971 và liên tục hoạt động cho tới năm 1980. Kế đó, họ có khoảng thời gian tan rã kéo dài gần 15 năm, và chỉ tái hợp vào năm 1994. “Những chú đại bàng” tiếp tục sải cảnh suốt từ đó tới 2016. Hoạt động của họ bị gián đoạn khi thành viên sáng lập Glenn Frey qua đời hồi tháng 1/2016.

Tuy nhiên, The Eagles đã đi tour trở lại từ năm 2017 với các thành viên gạo cội như Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, cùng với con trai của Glenn Freey là Deacon Frey.