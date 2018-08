Kylie Jenner thoát y, dát vàng lên cơ thể trong MV của bạn trai

Nữ tỷ phú tương lai có màn xuất hiện đặc biệt trong MV "Stop Trying To Be God" của Travis Scott khi cô làm mẫu cho tác phẩm body painting bằng vàng và vào vai nữ thần.

MV 'Stop Trying To Be God' - Travis Scott MV của rapper Travis Scott đầy ắp các hình tượng tôn giáo và có sự tham gia của cô bạn gái Kylie Jenner.

Chỉ 3 ngày sau khi ra mắt album mới Astroworld được đánh giá cao, Travis Scott ra mắt tiếp MV Stop Trying to Be God với sự xuất hiện của một dàn ngôi sao.

Trong đó, Kylie Jenner là nhân vật gây chú ý nhất vì cô vừa là bạn gái, vừa là mẹ của con Scott. Hot girl 20 tuổi xuất hiện 2 lần trong MV nhưng đều đắt giá. Cả hai lần, cô đều được hóa trang vàng, bao phủ cả mặt và mái tóc búi cao.

Kylie Jenner và đoạn đầu xuất hiện trong MV Stop Trying To Be God. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong đoạn thứ nhất, cô dường như khỏa thân và được vẽ body painting bằng vàng lên người, ôm lấy xác Scott sau khi bị đốt cháy. Đoạn thứ hai, cô diện bộ váy dát vàng và kim tuyến, ôm một con cừu đang ngân nga câu hát "Stop trying to be God".

Sau đó, máy quay cận cảnh vào chú cừu và phần tay của bộ váy dát vàng rất đẹp của Jenner. Hình ảnh của cô trong MV này đều được làm hiệu ứng tỏa sáng nên trông lung linh và cao quý.

Tạo hình đẹp của Jenner trong vai một nữ thần. Ảnh: Chụp màn hình.

Được coi là nàng thơ của MV, Jenner cũng đăng tải lên Instagram ảnh cô mặc chiếc áo có chữ Astroworld để ủng hộ việc ra mắt MV. "Astroworld vừa ra mắt và đây là chuyến đi điên cuồng nhất của cuộc đời tôi", cô viết.

Ngay lập tức, sự xuất hiện của Jenner trong tác phẩm âm nhạc của bạn trai khiến người xem chú ý. Việc làm này cũng được so sánh với Kim Kardashian khi chị gái của Jenner từng đóng MV cho bạn trai và là chồng hiện tại, Kanye West.

Với album Astroworld và các sản phẩm âm nhạc sắp tới, Travis Scott kỳ vọng nâng tầm bản thân trong giới nhạc rap. Anh cũng được đánh giá là một trong những tài năng lớn của nhạc rap hiện nay, chỉ cần sự bứt phá thực sự qua một album và những hit lớn.

MV của Travis Scott có nhiều so sánh, ví von tôn giáo. Ảnh: Chụp màn hình.

Stop Trying To Be God còn có sự tham gia của nam ca sĩ James Blake. Một số nghệ sĩ khác không có mặt trên hình nhưng khán giả cũng có thể nhận ra Kid Cudi và huyền thoại Stevie Wonder trong vai trò hát đệm hoặc chơi harmonica cho Scott.

Trong album, Scott cũng nhắc đến bạn gái và con gái Stormi trong hai ca khúc Sicko Mode và Skeletons. Đặc biệt, Skeletons nhắc về kỷ niệm của anh và Jenner ở đại nhạc hội Coachella khi mới yêu nhau, trong đó Scott khẳng định cả hai đã ân ái ở Coachella.

Sau lần gặp gỡ đó, họ chính thức hẹn hò. Họ đón con gái Stormi chào đời vào tháng 2 năm nay.