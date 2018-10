Lá thư tuyệt mệnh của gia đình 4 người treo cổ tự tử

Chịu áp lực từ người dân sống cạnh sau khi chồng ăn trộm điện thoại, cặp vợ chồng ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để lại thư tuyệt mệnh rồi cùng 2 con thắt cổ tự tử.

Khoảng 5h30 ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi, trú cùng thôn Minh Châu, bố vợ anh Thành) sang nhà con rể thì phát hiện vợ chồng con gái cùng 2 cháu ngoại chết ở gian nhà chính. Ông Hà hô hoán hàng xóm và báo tin cho chính quyền xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

4 nạn nhân gồm anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và 2 con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi) đều chết trong tư thế treo cổ. Vợ chồng anh Thành là lao động tự do tại địa phương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P. Đức.

Ông Lê Văn Vượng, Trưởng công an xã Kỳ Hợp, cho hay khi có mặt tại hiện trường, cả 4 thi thể nạn nhân được người dân đưa xuống, đặt nằm dưới đất. Qua kiểm tra, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do người vợ để lại.

Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh mà chị Thanh viết, gia đình chịu áp lực của hàng xóm. Cách đây 4 ngày, anh Thành vào tỉnh Quảng Bình ăn trộm điện thoại của người dân và bị công an tỉnh này bắt giữ.

Sau đó, anh Thành được cho tại ngoại để công an tiếp tục điều tra, xác minh nhân thân. Sự việc bị hàng xóm đồn đoán, lời ra tiếng vào. Không chịu được áp lực nên vợ chồng anh và 2 đứa con đã treo cổ tự tử.

Một người dân nơi đây cho hay trước khi chết chị Thanh mặc quần áo đẹp, đeo giày cho hai cháu nhỏ. Hai vợ chồng để lại lá thư tuyệt mệnh, cả nhà treo dây vào thanh sắt giữa nhà rồi cùng thắt cổ.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra.

Xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.