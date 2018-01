Lady Gaga bênh vực Lana Del Rey trong vụ bê bối đạo nhạc

Thừa nhận đang bị nhóm Radiohead kiện về vấn đề đạo nhạc, Lana Del Rey lại được đồng nghiệp Lady Gaga ủng hộ.

“Vụ kiện tụng là có thật”, Lana Del Rey chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Dòng tweet nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng khi nó khẳng định thông tin tờ The Sun đưa là sự thực.

Những ngày qua, báo chí Anh đưa tin rầm rộ về việc ban nhạc huyền thoại Radiohead muốn kiện Lana Del Rey vì cho rằng ca khúc Get Free của cô có quá nhiều điểm tương đồng với Creep, một trong những bài hát làm nên tên tuổi của ban nhạc nước Anh.

Bìa album Lust for life của Lana Del Rey.

Bản thân Lana Del Rey phủ nhận chuyện Get Free được lấy cảm hứng từ Creep, tuy nhiên cô lại sẵn lòng chia lợi nhuận với Radiohead. Lana đã “ra giá” cho Radiohead hưởng 40% quyền lợi, song ban nhạc nổi tiếng không chấp nhận.

“Radiohead cảm thấy họ phải được 100% quyền xuất bản - tôi đề nghị 40% suốt những tháng qua nhưng họ chỉ chấp nhận 100%”, Lana Del Rey viết.

Một số tài khoản Twitter còn “vạch trần” chuyện không chỉ ca khúc của Lana Del Rey có sự tương đồng với Creep, mà một bài hát khác là Midnight Train của Sam Smith cũng có phần hòa âm, beat, nhịp, chuyển điệu khá giống Creep.

Ca khúc Creep kinh điển của Radiohead Ca khúc Creep kinh điển của Radiohead

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người bênh vực Lana Del Rey. Nổi bật nhất chính là ngôi sao Lady Gaga, cô bình luận ngay trên dòng tweet của Lana, cho rằng hai ca khúc nghe hoàn toàn khác nhau.

Get Free là ca khúc trong album Lust for life, ra mắt vào năm 2017. Nó được chấp bút bởi Rick Nowels, Kieron Menzies và Dean Reid. Trong khi đó, Creep là bản hit từ những năm 1990 của Radiohead.

Khi mới ra mắt, bài hát không nhận được sự chú ý từ truyền thông. Nhưng một thời gian sau, nó bất ngờ bùng nổ và trở thành ca khúc được yêu mến nhất của ban nhạc này.

Dòng tweet của Lana Del Rey được Lady Gaga bênh vực.

Một điều đặc biệt là, Creep đã từng bị cho là có phần giai điệu và hòa âm tương tự với The air that I breath của The Hollies. Các thành viên của The Hollies cũng đâm đơn kiện và Radiohead buộc phải thừa nhận, họ đã lấy một chút từ ca khúc kia, và chia quyền lợi cho The Hollies.