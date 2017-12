Làm rõ trách nhiệm tổng thầu vụ tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm

Thứ trưởng GTVT cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm sự việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm. Trong đó, Bộ sẽ xem xét trách nhiệm của tổng thầu EPC Trung Quốc.

Chiều 27/12, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông là tài sản của quốc gia. Dự án này thuộc dự án trọng điểm quốc gia đang trong quá trình hoàn thành.

Việc xâm nhập trái phép vào công trường dự án là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, điều đáng nói là đơn vị thực hiện dự án, tổng thầu EPC không hay biết dù đã có bảo vệ công trường.

Thứ trưởng Đông cho biết sau khi nhận được thông tin, Bộ đã yêu cầu Ban quản lý Đường sắt trình báo cơ quan công an. Bên cạnh đó, cần xem xét trách nhiệm, quy trình quản lý của tổng thầu. Tại sao người khác vào vẽ trộm mà đơn vị này không phát hiện ra.

Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm. Ảnh: Trần Anh.

Bộ GTVT cũng giao Ban quản lý Đường sắt trích xuất lại camera ở dự án này và báo cáo lại Bộ.

Ông Đông đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Bởi, người lạ xâm nhập vào để vẽ lên đoàn tàu cũng có thể thực hiện các hành vi nguy hiểm khác. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cùng ngày, trả lời Zing.vn, đại diện Ban quản lý Đường sắt khẳng định đã có văn bản yêu cầu tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường.

Tổng thầu đã gửi văn bản hỏa tốc gửi Công an Hà Nội và công an các quận nơi có dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Lộ trình tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đồ họa: Sang Ngô.

Sáng 26/12, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc nằm trong nhà ga Cát Linh bị sơn, vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Đoàn tàu bị người lạ vẽ bẩn là HN01104. Vụ việc xảy ra khi tàu này đậu tại khu vực tầng 3 nhà ga Cát Linh.

Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga đi trên cao. Sau nhiều lần chậm tiến độ, dự án chính thức khởi công năm 2011, tổng số vốn lên đến hơn 868 triệu USD (hơn 18.000 tỷ đồng).

Mới đây, Ban quản lý Đường sắt cho biết dự kiến tàu sẽ được chạy thử vào 2/9/2018 và tiến hành khai thác thương mại vào cuối năm 2018.