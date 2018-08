Làm rõ vụ bị cáo tố công an ‘ém’ tiền tang vật

Tại buổi xét xử vụ án ma túy, bị cáo khai khi bị bắt và khám xét, công an đã “ém” hàng chục triệu đồng và một điện thoại di động.

Chiều 15/8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), xác nhận thông tin trên. “Chúng tôi giao cho Thanh tra công an thành phố làm việc. Nếu không được thì Thanh tra tỉnh, Bộ vào cuộc. Muốn hỏi thêm thì lên trên công an tỉnh hỏi”, đại tá Hùng nói thêm.

Trước đó, vào đầu tháng 8, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo NHBT (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng phạm về tội Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy.

Trụ sở công an TP Biên Hoà.

Trong buổi xét xử, bị cáo tố Công an TP Biên Hòa “ém” tiền và điện thoại của mình. Cụ thể, bị cáo cho rằng khi bị bắt quả tang tại phường Tân Hiệp, bị cáo có tổng số tiền là hơn 50 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động.

Tuy nhiên, trong biên bản tang vật và kết luận điều tra lại ghi tang vật chỉ có 7,2 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại. Khi bị tạm giam, bị cáo phản ánh thì công an mang trả điện thoại và bị cáo đã gửi lưu ký tại trại.

Trước những lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để yêu cầu phía cơ quan điều tra làm rõ những thông tin mà bị cáo đã khai. Theo nguồn tin của riêng, Thanh tra Công an TP Biên Hòa đang làm rõ và mời những người liên quan trong vụ việc để làm bản tường trình.