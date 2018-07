Lam Trường: 'Tôi trông con, vợ đi club chơi tới 2h sáng cũng được'

Anh Hai cho rằng phụ nữ trông con rất vất vả. Thế nên anh thường giục vợ đi chơi, nghỉ ngơi. Khi vợ muốn đi club chơi với bạn bè tới 2h sáng anh cũng khuyến khích.

- Năm 2018 anh trở lại với âm nhạc bằng dự án cover lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhiều năm qua. Cảm xúc của anh thế nào khi hát ca khúc về thời thanh xuân rực rỡ của mình?

- Tôi thấy rõ thanh xuân của mình trong từng bài hát. Cứ mỗi bài hát vang lên trong đầu lại hiện lên một hình ảnh Lam Trường của ngày xưa, người gầy hơn, cách hát mộc mạc nhưng đầy sức sống.

Tôi cũng xúc động khi hát lại bài cũ vì nó là cả một thời tuổi trẻ đáng nhớ của mình. Không biết Lam Trường của ngày xưa có giận tôi bây giờ không vì đã hát khác đi. Cái khác ở đây chỉ là do cuộc sống có nhiều vấp ngã, thăng trầm, có nhiều suy nghĩ khác.

Lam Trường trước đây nghĩ một câu chuyện trong bài hát sẽ đơn giản. Ví dụ, trong một câu chuyện tình yêu, không có kết thúc đẹp, tôi sẽ nghĩ thiên về khía cạnh tiêu cực. Bây giờ thì mình nghĩ đa dạng hơn, chưa hẳn người tốt sẽ tốt và chưa chắc xấu sẽ mãi xấu. Với góc nhìn khác thì tôi sẽ có cách hát đi.

Ví dụ, bài Lãng quên chiều thu: “Người ra đi mãi mãi, để mình tôi với trời", ngày xưa tôi hát luyến tiếc, có chút trách móc, hờn trách người ta bỏ mình đi. Nhưng bây giờ, tôi không trách vì đôi khi lựa chọn của người ta là chuyện tốt cho cả hai. Tôi hát điềm đạm hơn, không đẩy lực mạnh như xưa, làm cho bài hát thay đổi màu sắc.

- Nói về giọng hát, Lam Trường luôn bị nhận xét hát không rõ lời. Anh đã cải thiện yếu điểm này thế nào trong nhiều năm qua?

- Con người hay lắm, luôn có nhận dạng riêng biệt, cho dù có thay đổi thế nào thì vẫn giữ nét riêng của mình. Ngày xưa, tôi còn đắn đo, phân vân vì những lời chê. Bây giờ có nhiều ca sĩ hát không rõ lời hơn tôi. Đôi khi để tạo ra một phong thái riêng cho mình, người ta không chú ý quá nhiều đến việc hát tròn vành rõ chữ. Nếu tôi hát dòng nhạc dân ca, cách mạng thì cần tròn vành rõ chữ, còn dòng nhạc trẻ thì ở mức độ như tôi thì khán giả vẫn nghe rõ từng lời.

Tôi hát rõ lời 80-90%, có một số chữ không rõ nhưng tôi không muốn sửa. Tôi muốn giữ vì đó là thần thái, nét riêng của mình. Từ xưa, khán giả vẫn nhớ tới tôi là hát không rõ lời, nhăn trán, tay quơ quơ mà.

Khi làm việc với nhạc Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hồng Thuận có khi tôi đề nghị hát lại cho rõ lời thì cả hai không đồng ý. Họ cho rằng tôi không cần thay đổi vì đó là cái hồn, cái riêng của mình.

- Ca sĩ trẻ bây giờ sở hữu những bản hit trăm triệu view. Con số đó có làm anh hoang mang khi ra sản phẩm mới?

- Tôi ít khi so sánh thời của các bạn và của mình bởi mỗi người ai cũng có lúc thăng và trầm. Về khán giả của tôi ở thời điểm này không còn cần số lượng, sự ồn ào mà ở chất lượng. Thời tôi nổi tiếng chưa có Internet và công nghệ như bây giờ, chưa có chuyện cày view. Nếu ngày đó mà fan tôi cày view thì không biết lên con số thế nào nhưng chắc sẽ khủng khiếp lắm.

Các bạn trẻ đang được hưởng vinh quang thì tôi mừng cho các bạn nhưng nên nhớ còn cả con đường dài để đi. Làm sao đến khi 30, 40 tuổi khán giả vẫn coi trọng và đánh giá cao cống hiến của bạn mới là điều đáng quý.

- Nhiều ca sĩ cùng thời anh thú nhận không hiểu được thị hiếu của khán giả trẻ. Còn anh?

- Đúng thế. Một số bạn cũng đặt câu hỏi và không biết làm gì với con số 100 triệu view của ca sĩ trẻ, làm sao để đạt được, làm sao để khán giả yêu thích mình hơn. Vì thế sẽ rơi vào cảm giác bối rối, lo lắng, áp lực và trầm cảm.

Tôi nghĩ điều đó không phải là thước đo để đánh giá ca sĩ ở tầm như chúng tôi bởi vì về lượng view thì khó nói. Công nghệ do con người làm ra và đều có thể tác động được. Fans của tôi đa phần là trưởng thành, dành tình cảm không ồn ào.

Số lượng view nó thể hiện diện mạo âm nhạc rất hay, tích cực, sôi nổi của giới trẻ, bên cạnh đó cũng có những gam màu khác khiến cho âm nhạc nhiều màu sắc hơn.

- Khi ngồi trên ghế nóng Giọng hát Việt, Lam Trường còn bị nhận xét hiền, lép vế với huấn luyện viên khác, kể cả với hai đàn em Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên?

- Tôi thể hiện đúng tính chất con người mình trong show. Với vai trò HLV, tôi cho phép mình hiền, không giành giật thí sinh nhưng không thiếu đi những nhận xét chính xác, giúp ích cho thí sinh cho dù họ có về đội của mình hay không. Tiêu chí của tôi tham gia chương trình trước tiên là đưa ra những nhận xét chính xác, bổ ích, giúp cho thí sinh có vốn liếng về âm nhạc.

Xem lại chương trình Giọng hát Việt, gia đình, bạn bè đánh giá tôi hiền nhưng vẫn giữ đúng bản lĩnh của người đàn anh, không chụp giật, không thể hiện một cách sôi nổi quá đà. Cái đó cũng đúng với bản thân và tôi chấp nhận với hình ảnh đó.

Trong chương trình, không phải lúc nào tôi cũng hiền, có khi cũng có tạo điểm nhấn như khi sử dụng nút chặn với Thu Phương. Tôi nghĩ mình không nên chạy theo các bạn và các bạn cũng không thể giống tôi. Quan trọng với người huấn luyện viên vẫn là sự thay đổi tích cực của thí sinh. Qua các vòng, mọi người sẽ thấy thí sinh của tôi thay đổi thế nào.

- Không ít khán giả cho rằng anh khó chịu với đàn em, khi họ thể hiện quá đà cái Tôi?

- Không có chuyện đó. Đó là do trong quá trình quay và biên tập lại nhà sản xuất muốn tạo nên các pha gay cấn, bộc lộ tính cách của HLV nên khán giả cảm giác như thế. Tôi rất quý Tóc Tiên và Noo. Tôi thấy hai bạn dễ thương đấy chứ, nói chuyện thả thính nhiều nhưng không sao, các bạn ấy còn trẻ thì có quyền. Lúc trẻ tôi cũng thả thính nhiều như thế.

Ở ngoài đời, tôi thấy hai bạn lễ phép, tốt tính nên không có vấn đề gì giữa mình với các bạn. Ví dụ khi Noo tự tin là ca sĩ hát và nhảy giỏi nhất bây giờ, tôi cũng thấy bình thường. Tại sao lại không có quyền nói điều đó khi mình bỏ nhiều công sức phấn đấu?

Mọi người vẫn nói đến chuyện HLV bằng mặt không bằng lòng. Tôi không có quan điểm đó. Tôi là cung thiên bình, dĩ hòa vi quý nhiều. Trong mọi chuyện, bao giờ, tôi cũng nghĩ tốt về đối phương.

- Trong cách nhìn của người làm nghề, anh chấp nhận bị ném đá để chọn thí sinh có khả năng đi đường xa. Vậy với cháu gái Tiêu Châu Như Quỳnh, anh nhìn nhận thế nào về khả năng thành công của cô ấy?

- Lời nhận xét thì muôn hình vạn trạng lắm, tôi chỉ quan tâm đến những nhận xét mang tính tích cực. Nhận xét mà khuyên Quỳnh nên bỏ nghề tôi thấy rất cay nghiệt, ác ý. Tôi xem nhẹ ý kiến đó.

Về Quỳnh, xét về tổng thể, cái gì cũng ổn, nhan sắc có, chất giọng tốt. Quỳnh thiếu là thiếu một bài hit để thể hiện cá tính và âm nhạc của Quỳnh. Về cá tính con người thì Quỳnh quá cá tính rồi. Từ xưa đến nay, Quỳnh hoàn toàn độc lập trong các quyết định về công việc mà không có sự tham gia của người thân.

Mọi người hay nói Quỳnh không muốn đứng dưới bóng của chú Lam Trường. Thật lòng tôi cũng hơi buồn khi nghe điều đó. Dù thế nào Quỳnh cũng là cháu của tôi. Tại sao cháu gái mình lại có suy nghĩ đó? Tôi vẫn yêu thương cháu mình. Tôi muốn nói với cháu rằng dù Quỳnh là cháu hay không thì vẫn có năng lực và khán giả nhìn thấy năng lực của Quỳnh.

Mọi người nói Quỳnh thiếu cá tính trong giọng hát là hơi xét nét với Quỳnh. Quỳnh còn nhiều cơ hội vừa xinh đẹp, hát hay lại có chuyên môn, bài bản. Tôi khuyên cháu nên chọn được bài thật sự hay. Khi hát ngoài thể hiện khả năng, cũng cần lắng nghe tiếng lòng của khán giả.

- Nhiều năm qua cháu gái loay hoay với âm nhạc, còn anh ít quan tâm, giúp đỡ cháu?

- Đi hát nổi tiếng hay không còn phụ thuộc vào duyên số của mình. Việc mình gắn kết với bài hát nào đó cũng là duyên số. Đôi khi không cần đầu tư quá nhiều tiền đâu. Có thể đi ăn trưa gặp một nhạc sĩ nào đó, anh ấy có một bài hát cho mình nghe thử, cảm nhận nó hợp với mình và ra mắt thì thắng liền.

Chuyện giúp đỡ Quỳnh tôi không ngại và Quỳnh cần thì sẽ nói liền. Và chắc Quỳnh không cần nên đã không nói với tôi. Tôi cũng lo lắng cho cháu mình nhiều lắm. Tôi đã từng nói trong buổi họp báo của Quỳnh rằng nếu cần tôi đầu tư cho chương trình, live show tôi đầu tư ngay. Quan trọng hơn là Quỳnh cho thấy được chiến lược phải hợp lý. Tôi nghĩ là chú cháu cần có thời gian trò chuyện nhiều hơn.

- Một cách thẳng thắn, anh đánh giá Tiêu Châu Như Quỳnh còn thiếu gì để có thể bật sáng?

- Tôi bức xúc khi có ý kiến cho rằng Quỳnh nên nghỉ hát. Ngày xưa Chi Pu tôi cũng chưa từng khuyên cô ấy không đi làm ca sĩ. Đó là việc cực kỳ vô duyên, không hợp lý. Niềm đam mê của con người thì mình không ai có quyền vùi dập, can thiệp.

Quỳnh có khả năng đi xa. Trước đây, tôi thấy cách hát của Quỳnh thiên về kỹ thuật nhiều, khẩu hình, nhả chữ mạnh mẽ nhưng lại hơi cứng. Bây giờ Quỳnh đổi cách hát, mv vừa rồi hát mềm hơn, nghe dễ chịu hơn nhiều. Sự thay đổi vẫn chưa đủ vì Quỳnh cón thiếu bài, xử lý cần mềm hơn chút nữa. Nếu Quỳnh chịu nghe tôi thì tôi sẽ tìm bài hát cho Quỳnh.

- Vừa qua, cháu gái anh gây sốc khi mặc đồ khác người dự sự kiện. Quan điểm của anh thế nào?

- Tôi chỉ mắc cười thôi. Thật ra chuyện đó không phải là vấn đề tạo nên giá trị âm nhạc của một ca sĩ. Điều đó thể hiện tính cách của mỗi người. Quỳnh còn trẻ, còn chấp nhận những ý kiến trái chiều.

Nếu Quỳnh không ngại những ý kiến đánh giá của khán giả về gu thẩm mỹ của mình thì cứ làm thôi, miễn sao là không làm những chuyện trái luân thường đạo đức của con người, pháp luật không cho phép. Còn tôi sẽ không làm được, không thể mặc áo cá được đâu.

- Mối quan hệ của anh và con trai đầu từng là đề tài bàn tán của dư luận. Hiện nay anh còn bị khó xử khi gặp lại con?

- Tôi và An chia tay lúc Kiến Văn còn nhỏ, đó là thiệt thòi lớn với bé. Chuyện đổ vỡ khiến tôi thay đổi, tôi nghĩ mình phải sống tốt hơn, bù đắp cho con nhiều hơn. Về tài chính, tôi nghĩ mình làm tốt nhưng cần nhất là tinh thần của bé. Tôi từng bật khóc, xót xa vì con không biết mình là ba. Cách đây 1 tháng, tôi gặp Văn và hai cha con đi chơi vui lắm.

Sự lo lắng rằng con có nhận ra mình là ba hay không là thừa. Văn học giỏi, thông minh, có nhiều tính cách giống tôi, lém lỉnh, năng động. Tôi nhìn thấy ở Văn hình ảnh của tôi lúc còn bé. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể sắp xếp được, chỉ cần người lớn thống nhất được với nhau.

Trước đây tranh thủ lịch diễn tôi sẽ qua thăm Văn nhưng bây giờ không cần diễn, tôi cũng chủ động tới thăm con. Tôi chỉ muốn cho con thấy mình chủ động gặp con thế nào. Thậm chí nếu An đồng ý, tôi sẽ đưa con về ở với mình. Tôi thích đưa con đi câu cá, đi tắm biển.

Tôi nghĩ sẽ nói điều đó với An nhưng bây giờ chắc chưa được đâu. Người mẹ khi sống với con lâu, đưa con cho người khác sẽ có nỗi lo. Giữa tôi và An vẫn còn vướng mắc một số vấn đề mà chưa giải quyết được. Tôi đang mơ ước đến ngày đó được đón con trai về ở cùng với mình.

- Mối quan hệ của anh với vợ cũ ra sao sau nhiều lần chị ấy chê trách anh trên Facebook?

- Hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi cũng cải thiện hơn trước nhiều. An không có nói gì về chuyện cũ của chúng tôi nữa. Vấn đề là cu Văn đang phát triển tốt, học giỏi - truyền thống gia đình An cũng chịu học. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi dạy Văn nếu An chấp nhận. Tôi sẽ dành thời gian cho con liền. Hiện, tôi không giành quyền đó vì An đang làm điều đó rất tốt.

Tôi cũng tôn trọng cách dạy con của An. Ví dụ, tôi thương con, muốn mua cho con Ipad để con chơi và liên lạc với mình nhưng An không đồng ý thì tôi cũng theo.

Với con trai, An đã dành nhiều tâm sức và tâm trí cho con. Bởi vậy Văn mới ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, chơi piano hay. Tôi thầm cảm ơn An đã nuôi dạy con được như thế. Tôi mong khi con trưởng thành, con cũng hiểu được ba thương con thế nào.

- Đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đầu đã khiến Lam Trường thay đổi thế nào trong tình yêu và cuộc sống?

- Đó là sự thiệt thòi của tôi. Tôi thương cu Văn nhiều vì những thứ tôi dành cho Yên Lam thì con trai không được trọn vẹn. Sự đổ vỡ đó khiến tôi tỉnh ngộ, nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất.

Mỗi khi về nhà là tôi dành tất cả thời gian cho con gái. Tôi còn bảo vợ đi chơi đi để ở nhà trông con cho. Phương muốn đi club đi chơi với bạn bè, đến khuya 2h sáng, tôi cũng khuyến khích đi. Phụ nữ trông con nhỏ cực lắm, cần có thời gian nghỉ ngơi.

Ở nhà, những việc nấu cháo, đồ ăn cho Yên Lam tôi cũng tự làm được. Tôi cảm thấy đó là hạnh phúc của người cha. Sau những vấp ngã, đó là phần thưởng cuộc sống cho mình chứ không phải trách nhiệm tôi phải làm.

Trong nhà, cần sơn tường, tưới cây, tắm, thay tã cho con tôi làm cả. Phương không bao giờ muốn tôi đối với cô ấy như một ca sĩ mà là một người chồng. Đã là người chồng phải làm công việc đó, không cần đỏm dáng như đứng trước khán giả.

- Hình như việc lấy một người vợ trẻ cũng là yếu tố khiến anh nhẫn nhịn hơn trong cuộc sống?

- Không có, đôi khi tôi còn ăn hiếp Phương nữa đó. Trong gia đình tôi, đúng sai thì đều nói rõ ràng chứ không bỏ qua. Phương còn trẻ nhưng rất sâu sắc. Cả hai chúng tôi đều bù trừ cho nhau nhiều. Vợ chồng tôi đều mong muốn đem tới cuộc sống gia đình nhiều tình yêu thương cho con.

Sắp tới, tôi sẽ đưa Yên Lam về Việt Nam sống cùng ông bà nội. Tôi muốn con cảm nhận được cuộc sống gia đình quây quần trước khi sang Mỹ sống.