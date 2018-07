Làm việc đến 1h20, Bộ GD&ĐT chưa kết luận về điểm thi tại Lạng Sơn

Rời khỏi Sở GD&ĐT Lạng Sơn lúc 1h20 ngày 20/7, sau hơn 15 tiếng làm việc, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đang rà soát, chưa có kết luận về điểm thi tại tỉnh này.

Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát điểm thi THPT quốc gia ở Lạng Sơn Ông Sái Công Hồng cho biết tổ công tác của Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát điểm thi được cho là bất thường trong ngày 20/7.

Hơn 10h ngày 19/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra, rà soát quy trình thi và chấm thi của địa phương này sau khi dư luận đặt nghi vấn về 35 thí sinh tự do có điểm thi cao bất thường.

Buổi làm việc kéo dài từ hơn 10h ngày 19/7 đến 1h20 ngày 20/7. Toàn bộ quá trình làm việc được thực hiện kín, không cho báo chí tiếp cận.

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đến làm việc tại Lạng Sơn sáng 19/7. Ảnh: Ngọc Tân.

Trao đổi với báo chí sau buổi làm việc, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết: "Chúng tôi đang rà soát quy trình chấm thi, tổ chức thi và các quy trình khác. Các bước tiến hành cố gắng nhanh nhất để công bố cho dư luận. Sáng nay, tổ công tác tiếp tục làm việc".

Khi phóng viên hỏi về việc đoàn công tác sẽ rà soát chấm thẩm định 35 bài thi nghi vấn hay chấm lại bài thi của toàn tỉnh, ông Hồng nói rằng tổ công tác đang thực hiện, không thể tiết lộ ngay.

Trước đó, trả lời Zing.vn sáng 19/7, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn - cho biết Bộ GD&ĐT không chỉ rà soát bài thi của thí sinh tự do như nghi vấn của dư luận mà sẽ kiểm tra lại toàn bộ bài thi của tỉnh.

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT làm việc tại Sở GD&ĐT Lạng Sơn đến 1h20 ngày 20/7. Ảnh: Ngọc Tân.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm có đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) được cho là của một số thí sinh tự do với số điểm cao bất thường. Thông tin này được đưa ra đúng thời điểm vấn đề điểm thi đang nóng tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Giang.

Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận các thí sinh trong bảng điểm này đều là chiến sĩ công an nghĩa vụ, nằm trong số 104 thí sinh tự do của lực lượng công an, quân đội thi tại điểm thi THPT Chu Văn An.

Điều đáng chú ý, số lượng điểm trên 8 và 9 môn Văn và Sử cao bất thường. Ở môn Ngữ Văn, 5 trong số 35 thí sinh trong danh sách đạt điểm 9. Ngoài ra, tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng đều trên 24 điểm.

Trong đó, người có điểm cao nhất là 27,9 (Toán 7,4, Văn 9, Sử 8,75, điểm ưu tiên 2,75). Thí sinh đứng thứ hai cũng có điểm rất cao, 26,8.

Ông Thiệu khẳng định cả 35 thí sinh này đều có kết quả thi thử tốt, được đơn vị quan tâm mời giáo viên trường chuyên kèm cặp. Các em có quyết tâm cao và có đầu tư thời gian ôn luyện.