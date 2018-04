Lan Phương: 'Tôi cũng phải đợi nhiều giờ khi tập với Phạm Anh Khoa'

Diễn viên phim "Cô gái xấu xí" cho biết nam rocker có tính nghệ sĩ nên thường đến trễ khiến thí sinh trong đội phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.

Thời gian qua, thí sinh của đội Phạm Anh Khoa trong chương trình Trời sinh một cặp như Phạm Lịch, Ivan Trần liên tiếp tố anh thiếu trách nhiệm, bỏ rơi thí sinh.

Đỉnh điểm của sự việc khi Phạm Lịch thẳng thắn tố nam rocker thường dùng lời lẽ gạ tình, thậm chí dùng những lời lẽ dung tục với cô. Phạm Lịch cảm thấy sốc trước cách làm việc và sự thể hiện thiếu nghiêm túc của huấn luyện viên với thí sinh.

Cả Lan Phương, Ivan Trần và Phạm Lịch đều làm việc với Phạm Anh Khoa trong chương trình truyền hình Trời sinh một cặp. Zing.vn đã liên hệ với thí sinh trong đội cũng như ban tổ chức để thông tin đa chiều.

'Anh Khoa đối xử với tôi lịch sự'

Lan Phương cũng xác nhận Phạm Anh Khoa không đến đúng giờ tập.

Lan Phương cũng là một thành viên trong đội Phạm Anh Khoa, cô chia sẻ với Zing.vn về thời gian làm việc với nam huấn luyện viên. Theo nữ diễn viên, Phạm Anh Khoa làm việc cảm tính, mang đậm chất nghệ sĩ. Vì vậy hiếm khi nào anh đến tập hay chạy chương trình đúng giờ.

Cô kể: "Vì tôi mang bầu nên được ban tổ chức ưu ái một chút. Nghĩa là khi nào anh Khoa tới tập, ban tổ chức mới nhắn tôi chạy tới. Tôi có thời gian rảnh nên chờ đợi không sao, chứ mấy người khác đến đúng giờ và chờ nhiều tiếng thì họ sẽ thấy bức xúc".

Nói về cách làm việc đầy tính nghệ sĩ của Phạm Anh Khoa, Lan Phương cho biết thêm: "Anh Khoa chỉ thích tập ở nhà nên dù tôi bụng bầu vẫn phải đi rất xa đến tập. Tôi biết ở nhà anh có phòng thu trang bị đầy đủ nhưng đi xa quả là khó khăn với bà bầu như tôi".

Trả lời về thái độ thiếu nghiêm túc với thí sinh nữ qua lời tố của vũ công Phạm Lịch, diễn viên Cô gái xấu xí cho biết: "Anh Khoa đối với tôi lịch sự. Mỗi lần sang nhà tập, anh thường mở hình khoe hai con đáng yêu. Vợ anh cũng rất dễ thương. Chị chuẩn bị sữa chua, đồ ăn cho tôi. Vì thế khi đọc những thông tin của Phạm Lịch, tôi khá bất ngờ".

Ivan Trần: 'Phạm Lịch từng kể với tôi chuyện bị Phạm Anh Khoa gạ tình'

Ivan Trần xác nhận sau khi bị loại khỏi chương trình, anh gặp lại Phạm Lịch thì được cô "chia sẻ nhiều chuyện tưởng chừng như khó có thể là sự thật. Nhưng khi nhớ lại những câu nói và những hành động bất thường của huấn luyện viên (HLV) trước đó, tôi mới hiểu ra sự thật".

Nhà thiết kế từng tham gia Project Runway Vietnam 2015 cho biết thêm, trong lúc tham gia chương trình Trời sinh một cặp, thời gian tập của anh và HLV Phạm Anh Khoa là rất ít.

Nhà thiết kế Ivan Trần (phải) cho biết Phạm Lịch từng chia sẻ với anh những "sự thật" về HLV Phạm Anh Khoa. Ảnh: FBNV.

"Thậm chí, trong khung giờ tập luyện của tôi thì HLV vẫn còn rất chú tâm và cứ tập hát mãi phần trình diễn của cô gái trẻ duy nhất trong đội là Phạm Lịch, mà không lo lắng nhiều lắm đến phần trình diễn của tôi", nhà thiết kế viết.

Ivan Trần cho hay khi cảm thấy Phạm Anh Khoa "thiên vị" Phạm Lịch, anh rất "khó chịu và buồn bực" vì "không hiểu tại sao cùng là một đội mà lại có sự phân biệt đối xử đến như vậy".

Cụ thể, trong tập 6 của chương trình này phát sóng tuần trước với chủ đề Nhạc tình, Ivan Trần đã bị loại. Anh cho rằng HLV Phạm Anh Khoa "thích thì hát máu lửa" trong tiết mục Where Did You Go Wrong của Phạm Lịch, giúp cô đạt số điểm cao nhất. Còn đến phần thi Xin anh đừng của Ivan Trần, vị HLV này đã "không thích thì anh không máu" nên chỉ hát bè và còn sai lời khiến tiết mục bị đánh giá tệ nhất.

Ivan Trần cho rằng việc bị Phạm Anh Khoa bỏ bê tại cuộc thi đã khiến anh trở thành một trong hai thí sinh bị loại sớm nhất. Ảnh: NSX.

Chia sẻ lại thông tin này, Ivan Trần cho hay anh không có ý so đo với Phạm Lịch mà bày tỏ là "thương" cô khi cô vừa lên tiếng tố HLV Phạm Anh Khoa gạ tình.

Sáng 28/4, Zing.vn liên hệ với nhà thiết kế Ivan Trần, anh cho biết câu chuyện Phạm Lịch kể với anh trong lần nói chuyện riêng giữa hai người sau cuộc thi cũng tương tự những gì cô kể trên trang cá nhân. Cô không đi sâu hơn về chi tiết.

"Lúc đó, Lịch rất bức xúc và buồn. Cô ấy buồn vì trong quá trình tham gia cuộc thi, cô ấy đã dồn hết tâm trí vào đó để cuối cùng kết quả nhận được lại không như ý muốn", Ivan nói.

Hiện tại, Phạm Lịch là người hiếm hoi, nếu không nói là đầu tiên, trong showbiz lên tiếng tố gạ tình đích danh. Về vấn đề này, Ivan Trần nhận xét: "Chuyện khá nhạy cảm nhưng Lịch đã quyết định như vậy thì tôi ủng hộ. Đó là chuyện riêng của cô ấy, làm vậy mới có thể bảo vệ những người con gái khác về sau. Tôi thấy Lịch làm vậy là đúng".

Ban tổ chức Trời sinh một cặp từ chối bình luận

Trước những ồn ào liên quan đến đội của huấn luyện viên Phạm Anh Khoa và cá nhân anh, Zing.vn liên hệ ban tổ chức chương trình Trời sinh một cặp nhưng phía họ từ chối bình luận.

Trong khi đó, ca sĩ Phạm Anh Khoa đang lưu diễn ở Hà Nội và anh cũng khóa máy hoặc không nghe điện thoại từ khi bị các thí sinh trong đội tố làm việc không chuyên nghiệp hay gạ tình.

Chị Thùy Trang - vợ nam ca sĩ cho biết từ tối 27/4 chị đã không liên lạc được với chồng. Chị khẳng định chồng mình sẽ lên tiếng trả lời mọi vấn đề liên quan đến lời tố của thí sinh chứ không để thông tin một chiều như vừa qua.