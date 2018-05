Lần theo tín hiệu định vị, bắt nóng tên cướp trong đêm

Nạn nhân bị cướp chiếc điện thoại iPhone 6 Plus vào lúc nửa đêm, tổ tuần tra Công an phường Hiệp Phú đã lần theo định vị trên máy, bắt nghi can.

Khoảng 0h30 sáng 11/5, trong lúc đang tổ chức tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn thì Công an phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM, nhận được tin báo của hai chị Nguyễn Thị Phương Xuân (21 tuổi) và Hạ Mỹ Hòa (21 tuổi, cùng ngụ Long Khánh, Đồng Nai) vừa bị cướp tài sản. Qua trình bày nhanh với tổ tuần tra, các chị cho hay vừa bị một người chạy xe hiệu Exciter giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 Plus, có cài phần mềm định vị. Sau khi nghe nạn nhân cho biết điện thoại có định vị và hướng tẩu thoát của tên cướp, tổ tuần tra lập tức triển khai kế hoạch truy bắt, dùng thiết bị dò tìm tín hiệu phát ra từ chiếc iPhone. Phan Đức Hải tại trụ sở công an. Xác định vị trí nạn nhân bị cướp tấn công là bên cạnh trung tâm thương mại nằm trên đường Lê Văn Việt, khi bật thiết bị dò tìm thì tín hiệu phát ra cho thấy tên cướp đang di chuyển trên đường Ngô Quyền, sau đó lần lượt băng qua các tuyến đường, như: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh rồi ra hướng đường song hành xa lộ Hà Nội. Tiếp tục lần theo thì sau đó tín hiệu xuất hiện tại khu vực ngã tư Bình Thái rồi sang địa bàn quận Thủ Đức. “Do đêm tối, nên việc lần theo dấu vết để kịp thời bắt giữ tên trộm cũng gặp không ít khó khăn cho tổ tuần tra, vì nếu để phát hiện có người truy đuổi thì anh ta sẽ tìm cách trốn thoát”, một cán bộ trong tổ tuần tra cho biết. Sau hàng loạt tuyến đường đeo bám theo tín hiệu ở địa bàn quận Thủ Đức, khi đến đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu thì tín hiệu cho thấy tên trộm không di chuyển nữa mà đã vào một căn nhà nào đó tại khu vực này. Trong lúc tìm kiếm thì một công an nhìn qua khe cửa một căn nhà trên đường 18, phát hiện bên trong có chiếc xe máy hiệu Exciter. Nghi ngờ tên trộm đã trốn trong căn nhà này, lập tức tổ tuần tra phối hợp với Công an phường Linh Chiểu kiểm tra hành chính, phát hiện Phan Đức Hải (24 tuổi, ngụ Tam Kỳ, Quảng Nam). Ngay trong đêm, cơ quan công an đã đưa Hải cùng chiếc xe phương tiện về phường làm việc. Qua đấu tranh Hải đã khai nhận chính là thủ phạm đã cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus của hai cô gái tại quận 9. Hải khai sau khi chở bạn gái về phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, trên đường quay về nhà, lúc ngang qua trung tâm thương mại thấy hai chị Xuân và Hòa đang ngồi trên xe máy, người ngồi sau có cầm điện thoại xịn nên quay đầu cướp giật rồi phóng xe bỏ chạy. Về đến nhà, Hải kiểm tra thấy điện thoại bị khóa nên tháo sim bỏ vào điện thoại Samsung Galaxy S7 của mình để sử dụng cho đến khi bị công an tìm đến bắt giữ.

http://congan.com.vn/vu-an/cuoc-truy-tim-ten-cuop-bang-chiec-dien-thoai-co-dinh-vi_55190.html