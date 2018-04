Lần tung tích 'ông trùm' buôn vũ khí dưới vỏ bọc của một trí thức trẻ

"Khi ập vào, chúng tôi sững sờ nhìn thấy hàng đống dao găm, dao bấm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, súng, đao, kiếm... được chất cao như núi", một cảnh sát đặc nhiệm nói.

Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết nếu số vũ khí này lọt ra ngoài thì không biết sẽ gây nguy hiểm cho xã hội như thế nào.

Những tình huống bất ngờ

Khoảng 1 năm trở lại đây, lực lượng carh sát hình sự (CSHS) tham gia các tổ công tác 141 trên địa bàn thành phố liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra hành chính, các trinh sát cũng thu được nhiều loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm mang tính sát thương cao như: dao, súng, dùi cui điện... mà những nghi can thường mang theo người khi di chuyển trên đường.

Đã có nhiều vụ va chạm giao thông ở mức độ nhẹ, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành các cuộc ẩu đả hoặc truy sát đẫm máu mà phần lớn nạn nhân gục gã bởi đối thủ đã giấu sẵn vũ khí nóng trong người và ra tay hết sức manh động, bất ngờ.

Điển hình như ngày 9/7/2017, khoảng 23h, tổ công tác 141 do trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Khoái - Vạn Kiếp phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Số vũ khí và công cụ hỗ trợ bị lực lượng công an thu giữ.



Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành mở cốp chiếc xe do Phạm Quốc Thái (53 tuổi, ngụ phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) điều khiển, các trinh sát phát hiện bên trong giấu 1 chiếc dùi cui 3 khúc dạng rút làm bằng kim loại có chiều dài 70 cm.

Qua đấu tranh khai thác, Thái khai nhận đã mua chiếc dùi cui này trên mạng Internet và thường xuyên mang theo người với mục đích... phòng thân. Tuy nhiên, khi được truy hỏi thông tin về kẻ bán thì đối tượng nói trên cho biết, việc mua bán chỉ giao dịch qua điện thoại để thống nhất chủng loại vũ khí và giá cả. Sau đó người bán sẽ cho “xe ôm” giao hàng đến tận nơi và thu tiền.

Trước đó, một tổ công tác 141 đã phát hiện một nam thanh niên khác điều khiển xe Honda màu xanh ngọc nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện đối tượng giấu một con dao gấp trong túi quần.

Nam thanh niên được làm rõ là Trần Việt Hùng (33 tuổi, ngụ phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cũng giống như trường hợp của Thái, Hùng khai nhận mua con dao này từ một người bán hàng trên mạng xã hội Facebook và không nhớ đối tượng bán cho mình tên gì, ở đâu.

Một số trường hợp gần đây bị lực lượng CSHS phát hiện còn ở tình huống nghiêm trọng hơn, đó là các đối tượng tàng trữ cả vũ khí quân dụng. Đơn cử như rạng sáng 14/1/2018, tổ công tác Y9/141 phát hiện một ôtô chở nhiều thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình khám xét, các trinh sát thu được trong cốp một chiếc túi vải có đựng khẩu súng K59 và 8 viên đạn. Thấy vậy, lái xe là Lê Trường Thành (37 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lập tức bỏ xe, tháo chạy về phía chợ Long Biên. Sau khi bị khống chế và đưa về cơ quan công an, Thành thừa nhận do có nhiều kẻ thù nên phải cầm theo súng đi đường cho... an toàn.

Tất cả những vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông báo động về việc buôn bán, tàng trữ vũ khí trái phép. Đây cũng là động lực thôi thúc các trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy tìm tận gốc những đầu nậu chuyên buôn bán, cung cấp các mặt hàng cấm này ra thị trường.

Lần theo tung tích "ông trùm"

Chắp nối lời khai của những nghi can sở hữu vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS (Công an Hà Nội) đã lần ra được một shop bán hàng online trên mạng xã hội Facebook mang tên “Shop vũ khí tự vệ - Uy tín chất lượng”.

Trung tá Dương Minh Tùng cho biết, quá trình theo dõi các trinh sát được phân công xác minh đã nắm được một số thông tin về shop này như hoạt động từ tháng 5/2017. Mặt hàng chính được rao bán là các loại bình xịt cay, dùi cui điện, dao bấm, gậy 3 khúc... Khách hàng nào muốn mua thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0972.180.xxx, chủ shop sẽ cung cấp ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc và sẽ thu nốt sau khi khách nhận hàng.

Tuy nhiên, kẻ rao bán cũng rất ranh ma, đó là không phải khách nào hắn cũng sẵn sàng tiếp chuyện. Với những ai muốn mua hàng mà chỉ cần hỏi tỉ mỉ một chút là hắn sẽ chấm dứt liên lạc ngay lập tức. Đặc biệt là khách lạ thì thường phải gọi đến cuộc thứ hai, thậm chí thứ ba hắn mới nhấc máy.

Sau này khi lấy được lời khai của những người liên quan, các trinh sát mới được hắn lý giải, đó là những khách nào đã cố gọi đến lần thứ ba thì thường là những kẻ có nhu cầu thực sự chứ không phải dạng khách hỏi cho vui, hoặc hỏi để khảo giá và cân nhắc. "Bán cho những khách như vậy là cưa đứt bán gọn, không dây dưa, lằng nhằng dễ bị lộ diện”, “ông trùm” buôn bán vũ khí cho biết.

Hoàng Anh Ngọc và số vũ khí bị thu giữ.

Kẻ bán hàng này cũng không bao giờ cho khách xem hàng trực tiếp mà chỉ gửi ảnh chụp. Nếu ai đồng ý mua thì hắn sẽ thuê “xe ôm” đến giao tận nơi. Nếu người mua ở các tỉnh xa thì hắn sẽ đóng gói cẩn thận và gửi xe khách. Do đó mọi lời đề nghị được gặp mặt là vô cùng khó khăn. “Để tiếp cận, cuối cùng chúng tôi phải vào vai khách mua hàng với số lượng lớn”, trung tá Dương Minh Tùng nói.

Đặt liền một lúc 5 chiếc bình xịt hơi cay qua Facebook mà không cần mặc cả, trinh sát đóng vai người mua nhận được đơn hàng gửi đến khá nhanh chóng. Mọi cuộc “chat” tiếp theo của các trinh sát đã khiến kẻ bán hàng đinh ninh rằng hắn đã gặp được khách sộp là một tay anh chị thuộc giới “xã hội” khá hào phóng. Sự cảnh giác bắt đầu nới lỏng dần, đó cũng là lúc “ông trùm” để lộ tung tích khi cho biết tên là Hoàng Anh Ngọc, nhà ở phố Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

"Mẻ lưới" được giăng

Sáng 11/3, khi Hoàng Anh Ngọc vừa cho 3 bình xịt hơi cay, 2 bật lửa xịt cay, 10 dao bấm các loại cùng 1 quả đấm sắt vào túi chuẩn bị đi bỏ mối thì nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của ông khách sộp nọ. Nghĩ rằng, tranh thủ giao lưu với khách một chút để giữ mối quan hệ làm ăn, hắn ung dung phóng xe tới chỗ hẹn. Chỉ đến khi thấy khách xuất hiện không phải là một mà là cả nhóm người thì Hoàng Anh Ngọc mới biết mình sa lưới.

Trái với sự hình dung của lực lượng trinh sát về một con “cáo già” buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, “ông trùm” Hoàng Anh Ngọc lại ẩn mình sau vỏ bọc một thanh niên trí thức đeo kính trắng.

Hoàng Anh Ngọc khai, từ đầu năm 2017 do thông thạo sử dụng Facebook và các website bán hàng online của Trung Quốc, hắn quyết định buôn bán vũ khí và công cụ hỗ trợ. Nghĩ là làm, Ngọc đã vào các trang mạng để đặt mua vũ khí, công cụ hỗ trợ giá rẻ.

Số vũ khí này được Ngọc mang về tập kết tại căn nhà thuê ở số 55, ngõ 14, Mễ Trì Hạ rồi sau đó phân phối đi khắp nơi. Để náu mình, Ngọc chỉ bán hàng trên Facebook nhằm tránh sự để ý của cơ quan công an. Hầu hết số khách hàng của Ngọc là những đối tượng lưu manh, có tiền án tiền sự.

Khi các trinh sát đặc nhiệm ập vào căn phòng Ngọc thuê trọ - nơi tàng trữ tới hàng nghìn chủng loại dao, kiếm, công cụ hỗ trợ chất thành đống. Theo lời khai của hắn, dù chỉ ngồi ở nhà “ship” hàng, nhưng mỗi tháng cũng thu lợi hàng chục triệu đồng.