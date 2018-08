Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón đồng bào từ ngày 16/8

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.

Chiều 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2018 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2018.



Đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.



Báo cáo với Thủ tướng, thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết sáu tháng đầu năm, công tác quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện đúng quy trình, quy định, phục vụ tốt công tác thăm viếng bảo quản thi hài Bác.



Ban Quản lý cũng đã hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị, kiến trúc Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Tích cực triển khai thi công các dự án đầu tư, các hạng mục công trình đã phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tập trung hoàn thiện hệ thống điện, hiệu chỉnh thông số, tích hợp tín hiệu, hồ sơ kỹ thuật để hoàn thành dự án hệ thống điều hòa trung tâm trong Công trình Lăng. Phối hợp với đơn vị tư vấn tích cực triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị đã nắm chắc diễn biến tình hình an ninh khu vực và trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn lễ viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các sinh hoạt chính trị, văn hoá tại khu vực Lăng; tưởng niệm Bác và tham quan tại Khu Di tích K9; nhất là các buổi lễ viếng cấp Nhà nước, lễ viếng của các đoàn Nguyên thủ quốc gia.



Tổ chức phuc vụ tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục duy trì thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức biểu diễn văn nghệ tại khu vực Lăng.



Ban Quản lý cũng duy trì tốt công tác chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ; xây dựng kế hoạch và tổ chức trang trí các ngày lễ, kỷ niệm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác và tham quan khu vực. Bố trí, sắp xếp lại hệ thống bồn hoa trang trí, ghế đá tại tuyến phố đi bộ.



Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến niềm vinh dự của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, người lao động làm nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.



Thủ tướng đánh giá cao việc các đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, phục vụ tốt hơn các tầng lớp nhân dân trên mọi miền đất nước và khách quốc tế vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương khả năng tiếp thu, làm chủ khoa học công nghệ của đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, chuyên gia Việt Nam trong công tác hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ thi hài Bác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng lưu ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy ý nghĩa văn hóa, giáo dục của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội đáp ứng mọi nhu cầu vào Lăng, viếng Bác của nhân dân, trừ thời gian tu bổ định kỳ; không ngừng nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ đón tiếp sao cho để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi khách tham quan.



Cùng với đó, Thủ tướng căn dặn các đơn vị chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Xây dựng phương án bảo vệ từ xa các công trình khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; triển khai các phương án bảo vệ, diễn tập phòng chống kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cháy nổ, tụ tập đông người trong khu vực chính trị trọng yếu này.



Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã giải quyết một số kiến nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhh. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội nghiên cứu phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong khu vực Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình để phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực.



Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP Hà Nội lên kế hoạch giải phóng dứt điểm mặt bằng khu vực phía Nam Quảng trường Ba Đình, đảm bảo môi trường, mặt bằng thuận lợi cho việc phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2020 của đất nước.