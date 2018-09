Lãnh đạo Hapulico lên tiếng về cảnh bát nháo tại chung cư

Đại diện Công ty đầu tư bất động sản Hapulico thừa nhận có mâu thuẫn với cư dân và cho biết sẽ chỉ đạo giảm tải hoạt động tại chợ thuốc.

Sau phóng sự Cuộc sống bất an ở chung cư Hapulico Complex ngày 24/9 trên Zing.vn, Ban quản lý Hapulico Complex và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có phản hồi về sự việc.

Theo tìm hiểu, vấn đề khiến nhiều cư dân bức xúc là cảnh lộn xộn, bát nháo của bãi xe và chợ thuốc nằm sát chung cư. Mỗi ngày có hàng trăm xe tải ra vào cổng T1 khiến giao thông ùn tắc. Sự xuất hiện của nhiều người lạ mặt khiến đời sống cư dân bị ảnh hưởng...

Giảm tải hoạt động chợ thuốc

Trao đổi với Zing.vn, ông Ngô Quốc Doanh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư BĐS Hapulico, thừa nhận thực tế chợ thuốc hoạt động bát nháo, gây nhiều bất cập. Lãnh đạo Hapulico cho biết sắp tới sẽ có những biện pháp để giảm tải hoạt động tại chợ thuốc này.

Chợ thuốc Hapulico hoạt động tấp nập vào giờ hành chính gây cản trở giao thông. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Ngoài ra, ông Doanh trích dẫn bản quy hoạch khu chung cư và khẳng định bãi xe, chợ thuốc và cổng T1 thuộc diện tích thương mại.

Cư dân tòa 24T được bố trí lối ra vào tại cổng kế bên.

Thừa nhận người dân bị hành hung

Tối 14/9, anh Trương Bình Dương, cư dân tòa chung cư 24T2, bị nhóm người lạ hành hung đến bất tỉnh. Sự việc xảy ra ngay trước mặt nhân viên bảo vệ chung cư nhưng không ai can ngăn.

Lý giải việc này, lãnh đạo Hapulico cho biết vụ việc xảy ra quá nhanh, hai nhân viên bảo vệ cao tuổi có mặt nói rằng họ sợ hãi nên không kịp phản ứng.

Anh Trương Bình Dương, cư dân tòa chung cư 24T2, bị nhóm người lạ mặt hành hung tại chung cư Hapulico.

Gia đình anh Dương sau đó đề nghị trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhưng bị tổ bảo vệ từ chối.

Anh Dương bị thương tích khá nặng. Vụ việc được chuyển cho Công an quận Thanh Xuân điều tra. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân bày tỏ bức xúc vì nhiều ngày sau vẫn không thấy ban quản trị hay chủ đầu tư có thái độ quan tâm, thăm hỏi.

Mâu thuẫn giữa cư dân và ban quản trị chung cư

Ngày 16/9, một nhóm cư dân tập trung dưới sân chung cư, phát loa bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu làm rõ vụ việc cư dân bị hành hung.

Khi đám đông đang tụ tập, một người đàn ông được cho là có quan hệ với ban quản trị (BQT) chung cư đã xuất hiện với lời lẽ phản cảm, luôn miệng nói "chúng mày muốn gì", "chúng mày biết tao là ai không".

Người này sau đó được xác nhận là con trai của Phó ban quản trị cụm chung cư Hapulico.

Ông Doanh thừa nhận có tồn tại bất đồng giữa BQT và một nhóm cư dân. Nhiều thành viên trong BQT bày tỏ bức xúc vì bị cư dân chửi bới, xúc phạm. Ngược lại, nhóm cư dân cho rằng thành phần trong BQT chủ yếu là người của chủ đầu tư nên làm việc thiếu trách nhiệm.

Một người đàn ông xông vào chửi bới khi người dân chung cư Hapulico đang yêu cầu làm rõ việc cư dân bị hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 14/8, nhóm cư dân Hapulico đã soạn bản kiến nghị có khoảng 450 chữ ký gửi đến BQT, yêu cầu được trao đổi về các vấn đề còn bất cập như phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoạt động quản lý quỹ bảo trì và việc đảm bảo diện tích sân chơi, nhà cộng đồng cho cư dân.

Theo ông Doanh, số cư dân có thái độ bức xúc không quá 100 người. Nhưng họ đã lôi kéo, vận động được trên 400 chữ ký. Sau đó BQT đã phát hiện một số chữ ký là giả mạo và trình báo vụ việc cho Công an quận Thanh Xuân.

Lãnh đạo Hapulico cho biết sắp tới sẽ có cuộc gặp gỡ giữa BQT và người dân để giải đáp hết các bức xúc và mâu thuẫn.

Chính quyền đang theo sát vụ việc

Sau khi theo dõi thông tin Zing.vn đăng tải về cuộc sống bất an của cư dân chung cư Hapulico, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đã nắm được những vấn đề nổi cộm tại đây.

Về việc một người dân chung cư Hapulico bị hành hung phải nhập viện, công an quận đã thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra.

Đối với hoạt động của chợ thuốc thuộc quản lý của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, nhưng phía công an quận cũng có trách nhiệm phối hợp giám sát.

Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Xuân giao nhiệm vụ cho các đơn vị như đội an ninh nhân dân, đội cảnh sát kinh tế và công an phường tập trung nắm bắt tình hình, có tham mưu với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự cho cư dân.