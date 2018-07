Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng bầu cử Quốc hội Campuchia thành công

Nhân dịp Vương quốc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, đặc biệt là tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, tự do và công bằng, thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào tương lai phát triển của đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm có Quốc hội và chính phủ mới để lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phồn vinh với vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (giữa) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh ngày 29/7. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Việt Nam cũng hoàn toàn tin tưởng rằng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia về những kết quả ban đầu hết sức tốt đẹp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Thư chúc mừng tới Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.