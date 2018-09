Lễ hội âm nhạc có 7 người chết được tổ chức như thế nào?

Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) và đã bước sang năm thứ 3 tổ chức.

Sáng 17/9, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ việc 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc điện tử Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) diễn ra tại Công viên nước hồ Tây (thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) tối 16/9.

Sự kiện âm nhạc được quảng bá rầm rộ

Trên trang chính thức, lễ hội âm nhạc điện tử Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) được giới thiệu bằng nhiều mỹ từ như “sự kiện được chờ đợi nhất trong năm 2018”, “điểm nhấn đắt giá trong bức tranh giải trí”… Hàng nghìn khán giả đã tham gia đêm nhạc được quảng bá rầm rộ nhiều tháng qua với giá vé dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/vé. Đặc biệt, khu vực SVIP có giá 3,2 triệu đồng/ vé.

Theo giới thiệu của ban tổ chức, sự kiện được tổ chức với ý tưởng độc đáo. Cụ thể, trong một không gian, 3 sân khấu với 3 phong cách âm nhạc khác nhau sẽ cùng lúc diễn ra. Qua đó, khán giả có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm khác nhau chỉ với một đêm nhạc. “Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại thông qua âm nhạc điện tử sẽ là tinh thần xuyên suốt chuỗi sự kiện”, đơn vị tổ chức nhấn mạnh về đêm nhạc.

Lễ hội âm nhạc được tổ chức với không gian hoành tráng. Ảnh: D.P.

Sân khấu đầu tiên là “lãnh địa riêng” của Techno - một loại nhạc dance điện tử được phát triển vào đầu thập niên 1980. Cách đó không xa là sân khấu Moon Stage dành cho những đối tượng khán giả yêu thích âm nhạc Trance cùng sự huyền ảo và kỳ bí của ánh sáng nguyệt hằng với hình ảnh dân gian như chú Cuội, chị Hằng…

Tâm điểm tại sân khấu thứ hai chính là Ben Nicky - DJ, nhà sản xuất nhạc Trance mới được chú ý, đến từ Anh Quốc.

Cuối cùng, dòng nhạc mang âm hưởng Trap - House mạnh mẽ, gai góc và đầy năng lượng cùng biểu tượng Huyền Lân thuộc về sân khấu cuối cùng. Bộ đôi Yellow Claw - Blood for Mercy - đứng thứ 57 trong Top 100 2017 của tạp chí DJ Magazine làm chủ “vùng đất” này.

Ngoài những gương mặt chủ chốt kể trên, sự kiện còn quy tụ nhiều DJ quốc tế như Headhunterz, Mike Williams, Jordan Suckley… So với 2 năm đầu tiên tổ chức, dàn DJ năm nay không nhiều cái tên đình đám, được khán giả chú ý.

DJ Ben Nicky là tâm điểm ở sân khấu nhạc Trance.

Bên cạnh đó là sự hiện diện của DJ Việt Nam: Mike Hào, NIMBIA, KS, Chen, GAZTIK, Trang Moon, Hardmonkey… Sự kiện bắt đầu lúc 16h30 và luôn trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt của âm nhạc điện tử và sự hưởng ứng cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả.

Hệ thống đèn laser, công nghệ màn hình visual tương tác hình ảnh, âm thanh... cũng được ban tổ chức đầu tư để tạo nên “bữa tiệc” âm nhạc thực sự, làm thỏa mãn khán giả khi đến với chương trình.

Có sự tham gia của những DJ nổi tiếng

Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW). Đây là năm thứ 3 liên tiếp sự kiện âm nhạc này được tổ chức. Trong đó năm đầu tiên, ban tổ chức Connected Agency đưa về Việt Nam nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, điển hình là Steve Aoki.

Steve Aoki (sinh năm 1977) là DJ, nhà thu âm, nhà sản xuất nhạc điện tử nổi tiếng người Mỹ. Anh từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế như will.i.am, Afrojack, LMFAO, Linkin Park, Iggy Azalea… hay mới đây là nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Steve Aoki được đề cử giải Grammy cho Album Dance/ Electronica xuất sắc nhất năm 2013.

Bước sang năm thứ 2 tổ chức, VEW có sự góp mặt của Hardwell - DJ số 1 Thế giới trong top 100 DJ do tạp chí DJ Magazine bình chọn vào năm 2013 và 2014. Trong sự nghiệp, DJ sinh năm 1988 đã phát hành 8 album và tham gia nhiều lễ hội âm nhạc lớn như Ultra Music Festival, Sunburn, Tomorrowland…

Đêm nhạc của Armin van Buuren tại Hà Nội thu hút trên 10.000 khán giả.

Connected Agency là đơn vị chuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc EDM được khán giả trẻ yêu thích. Trong thời gian đầu hoạt động, đơn vị này tổ chức thành công đêm nhạc diễn ra năm 2015 có sự tham gia của DJ đình đám Armin van Buuren với lượng khán giả khoảng 10.000 người. Được mệnh danh “ông hoàng nhạc Trance”, Armin nắm giữ ngôi vị DJ số 1 thế giới trong 4 năm liền từ 2007 đến 2010 và có 15 năm trong Top 5 DJ hàng đầu.

Sau đó, ban tổ chức hợp tác với nhiều DJ nổi tiếng khác, chẳng hạn Martin Garix, Tiesto… Mục tiêu mà đơn vị này cho biết chính là làm việc với các DJ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, nghệ sĩ tài năng và sáng tạo để tạo ra trải nghiệm ly kỳ cho cuộc sống.