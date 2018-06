Lễ khai mạc World Cup: Casillas rước cúp vàng, Ro 'béo' cười rạng rỡ

Đến với buổi lễ khai mạc World Cup trên sân vận động Luzhniki, Robbie Williams trình diễn ca khúc “Let me entertain you” trước toàn thế giới. Đây là ca khúc thứ 5 trong album solo đầu tay của anh “Life Thru a Lens” năm 1997. “Let me entertain you” đã từng leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng UK vào tháng 3/1998 và nhận được đĩa bạc về doanh thu với hơn 20.000 bản được bán ra.