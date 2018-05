Leonardo DiCaprio có thể sắp tái ngộ đạo diễn Steven Spielberg

Hai cái tên hàng đầu Hollywood đang đứng trước khả năng cùng nhau thực hiện dự án phim tiểu sử về vị tướng nổi tiếng Ulysses S. Grant của nước Mỹ.

Theo nguồn tin của tờ Variety, hãng Lionsgate đang cùng lúc tiếp cận Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio cho dự án tiểu sử mang tên Ulysses S. Grant.

Ulysses Simpson Grant là viên tướng của quân đội Liên bang miền Bắc trong Nội chiến Hoa Kỳ, và trở thành Tổng thống Mỹ thứ 18 trong lịch sử sau khi cuộc chiến chấm dứt. Grant được số đông công nhận là vị tướng tài ba, và góp công lớn cho chiến thắng chung cuộc của phe miền Bắc.

Ulysses Simpson Grant là người góp công lớn trong chiến thắng của phe miền Bắc ở Nội chiến Hoa Kỳ. Ảnh: History.com.

Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1868, Grant có nhiều hoạt động giúp góp phần làm suy yếu những lực lượng kỳ thị bạo động như Ku Klux Klan, cũng như nâng cao dân quyền cho người Mỹ gốc Phi.

Song, cùng lúc đó, ông lại buông lỏng cho một bộ phận trong bộ máy chính trị tham nhũng, và gây ra không ít tranh cãi trong giới sử gia sau này.

Thất cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, cộng thêm công việc làm ăn lụn bại, Ulysses S. Grant tuyên bố phá sản. Dù phải chống chọi lại căn bệnh ung thư cổ họng, ông vẫn kịp hoàn thành cuốn hồi ký đời tư ăn khách.

Tuy nhiên, với bộ phim tới đây của Lionsgate, nội dung phim được cho là sẽ dựa trên cuốn sách sử Grant (2017) do Ron Chernow chấp bút. Hiện David James Kelly là nhà biên kịch đang tìm cách chuyển thể tác phẩm văn học lên màn bạc.

Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio từng cộng tác thành công ở Catch Me If You Can (2002). Ảnh: Shutterstock.

Ở tuổi 71, đạo diễn Steven Spielberg vẫn hoạt động hết sức năng nổ. Ngay sau The Post (2017) nhận đề cử Oscar cho Phim truyện xuất sắc, ông mới trình làng bom tấn giải trí Ready Player One (2018) hồi tháng 3. Bộ phim tới nay giúp Warner Bros. thu về gần 575 triệu USD tại phòng vé.

Thời gian tới, Steven Spielberg chuẩn bị bắt tay thực hiện phần 5 cho loạt phim phiêu lưu - hành động Indiana Jones cùng ngôi sao quen thuộc Harrison Ford, cũng như phiên bản mới của tác phẩm ca vũ nhạc kinh điển West Side Story với dàn diễn viên da màu.

Với Leonardo DiCaprio, anh chuẩn bị ghi hình Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino cùng với Brad Pitt. Đó là câu chuyện lấy bối cảnh vụ sát hại dã man minh tinh Sharon Tate hồi năm 1969 làm nền.

Trong quá khứ, Steven Spielberg và Leonardo DiCaprio từng có màn hợp tác rất thành công với Catch Me If You Can (2002). Bản thân Spielberg cũng đã có lần thử sức với một tác phẩm lấy bối cảnh thời Nội chiến Hoa Kỳ là Lincoln (2013).