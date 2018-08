Lexus gặp nạn, Toyota bị yêu cầu bồi thường 242 triệu USD

Bồi thẩm đoàn Texas hôm 17/8 đã ra phán quyết buộc hãng xe Nhật Bản Toyota phải bồi thường số tiền khổng lồ 242 triệu USD trong vụ kiện liên quan tới chiếc Lexus ES300 đời 2002.

Chiếc xe này bị tai nạn năm 2016 khiến hai trẻ nhỏ trong một gia đình ở Dallas bị thương nặng. Xe bị đâm từ đằng sau nhưng do ghế trước bị lỗi đã khiến vụ tai nạn càng thêm trầm trọng.

Bồi thẩm đoàn Dallas đã phạt hãng xe Nhật 144 triệu USD sau khi có bằng chứng cho thấy Toyota Motor Corp và bộ phận bán hàng Toyota Motor Sales không sốt sắng điều tra sự việc, theo hồ sơ tại tòa.

Toyota cũng được cho không cảnh báo nguy cơ tai nạn khi hàng ghế trước có thiết kế bất hợp lý gây nguy hiểm cho người trên xe.

Một chiếc Lexus ES300 đời 2002 bị đâm từ đằng sau.

Phát ngôn viên Toyota tại Mỹ, Eric Booth, cho rằng vụ tai nạn là do xe bị va chạm mạnh chứ không do lỗi thiết kế hay chế tạo của chiếc Lexus ES300 đời 2002. “Chúng tôi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn, nhưng việc này không do lỗi của Toyota”, Eric Booth khẳng định.

Frank Branson, luật sư đại diện cho gia đình người bị nạn, nói rằng cấu trúc của hàng ghế trước giúp bảo vệ người trên xe có vấn đề. “Toyota chắc chắn đã biết tới điều này. Có quá nhiều thời gian để khắc phục sai sót, hoặc ít nhất cũng phải cảnh báo khách hàng về nguy cơ”.

Bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết buộc Toyota bồi thường 92 triệu USD cho hai trẻ bị tai nạn, gồm chi phí y tế, tổn hại về thể lực, đau đớn về thể xác và các thiệt hại khác.