Liệu điều gì sẽ xảy ra trong ‘Avengers 4’?

Vệ binh dải ngân hà tiếp tục tham chiến: Trên thực tế, sau cái kết của Avengers: Infinity War, nhóm Guardians of the Galaxy chỉ còn lại Rocket (Bradley Cooper) và Nebula (Karen Gillan). Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Groot (Vin Diesel) biến mất sau cái búng tay, còn Gamora (Zoe Saldana) thì bị Thanos ném xuống vực ở hành tinh Vormir để đổi lấy Viên đá Linh hồn. Nhưng đạo diễn James Gunn đang triển khai Guardians of the Galaxy Vol. 3 cho Kỷ nguyên Anh hùng IV, và ông gọi đây là “đoạn kết” giàu cảm xúc dành cho đội hình xuất hiện từ 2014. Do đó, các gương mặt quen thuộc của Vệ binh dải ngân hà chắc chắn sẽ còn trở lại.