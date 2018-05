Lindelof và những cái tên sắp ‘khăn gói’ rời MU

Marouane Fellaini (tiền vệ): BLĐ MU và HLV Jose Mourinho đã tìm đủ cách để giữ chân Fellaini ở lại với sân Old Trafford trong vòng 6 tháng qua. Tuy vậy, tiền vệ người Bỉ vẫn kiên quyết rời đi dưới dạng cầu thủ tự do vì cho rằng mình không được đội bóng và CĐV tôn trọng. Nếu không có gì thay đổi, Fellaini sẽ gia nhập Besiktas khi rời khỏi Old Trafford.