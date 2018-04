Lindsay Lohan: Ngôi sao nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và già cỗi ở tuổi 32

Từ cô gái xinh đẹp trong "Mean Girls", ngôi sao một thời liên tục dính bê bối nghiện ngập, lạm dụng dao kéo. Nay 32 tuổi, cô bị chuyên gia cho là có ngoại hình già hơn 10 tuổi.

Lindsay Lohan xinh đẹp thuở thiếu thời Nữ diễn viên được khen với nhan sắc rực rỡ trong "Mean Girls", "Confessions of a Teenage Drama Queen", "Freaky Friday"...

Hôm 8/4, vở nhạc kịch Mean Girls công diễn trên sân khấu danh giá Broadway. Đây là dự án do nhà đồng sáng tạo Tina Fey thực hiện để kỷ niệm 14 năm ra đời bộ phim hài tuổi teen kinh điển này.

Mặc dù vậy, Fey và ê-kíp sáng tạo quyết tâm không để Lindsay Lohan, ngôi sao đóng vai chính của bộ phim 14 năm trước, tham gia vào bất cứ công đoạn nào của vở kịch, trong đó gồm cả hoạt động tham dự buổi công diễn Broadway vào ngày 8/4.

Ê-kíp cho biết họ không muốn sự xuất hiện của Lindsay làm phân tán sự chú ý của khán giả vào vở kịch.

Ngôi sao sa ngã của Mean Girls

Sau khi rực sáng như ngôi sao tuổi teen sáng giá nhất showbiz Mỹ cách đây 14 năm, Lindsay ngày càng sa ngã và gần như đánh mất sự nghiệp ở tuổi 31. Có thể nói cô là ngôi sao lên đến đỉnh cao ở thời niên thiếu nhưng sau đó đã có một tuổi trẻ đáng quên.

Cái tên Lindsay vụt sáng từ rất sớm, vào năm cô 12 tuổi với vai diễn cặp song sinh lém lỉnh trong The Parent Trap (1998). Tiếp đó, cô lên đỉnh cao với loạt vai diễn trong phim tuổi teen mà nổi bật là Mean Girls (2004), Freaky Friday, Get a Clue, Herbie: Fully Loaded...

Lindsay Lohan từng là hình mẫu của nhiều cô gái tuổi teen. Ảnh: M.G. Films.

Sự nghiệp đang lên đó bắt đầu có những bước chuệch choạc với bộ phim thảm họa I Know Who Killed Me (2007). Kể từ đó cả cuộc đời và sự nghiệp Lindsay xuống dốc không phanh.

Đến nay, khi Lindsay không được biên kịch kiêm danh hài Tina Fey mời đến buổi công diễn của nhạc kịch Mean Girls, người ta cũng chẳng lấy đó làm lạ vì từ lâu, cái tên Lindsay Lohan đã không còn chút uy tín nào ở Hollywood. Thậm chí, theo ê-kíp của vở nhạc kịch, có khả năng Lindsay sẽ được mời đi xem một buổi diễn thường chứ không phải sự kiện có mặt Fey hay giới truyền thông.

Khá nghiệt ngã, nhưng đây là kết quả của chính những chuỗi hành động sai lầm mà Lindsay đã làm trong suốt thời trưởng thành. "Ngó lơ" cô, ê-kíp của vở nhạc kịch cũng lo sợ là nếu xuất hiện, cô sẽ có hành động lố lăng thu hút sự chú ý của truyền thông, làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức vở kịch của khán giả.

Lindsay Lohan từng có gương mặt đầy đặn với các đường nét quyến rũ. Ảnh: GQ.

Nguyên nhân xuất phát từ vô số hành động của Lindsay trong quá khứ khiến cô không được tin tưởng là biết cách cư xử như một ngôi sao tại sự kiện có truyền thông tham gia.

Năm 2007, trên phim trường Georgia Rule, nữ diễn viên năm đó là ngôi sao đang lên đã bị phản ánh về thái độ không đúng mực. Cô vắng mặt tại những buổi có lịch quay, trong khi đóng cùng cô là hai minh tinh gạo cội Jane Fonda và Felicity Huffman, những ngôi sao vượt xa cô về tài năng và kinh nghiệm. Lindsay bị một nhà sản xuất của phim viết thư công khai tố cách cư xử.

Thời còn ở đỉnh cao, Lindsay đã mắc phải những sai lầm không đáng có trong nghề như: đi muộn, bỏ quay, quên thoại, mải mê ăn chơi thâu đêm dẫn đến không thể tập trung cho các vai diễn nên diễn xuất đi xuống. Khi quay The Canyons (2013), cô còn được cho là đi tiệc tùng với Lady Gaga đến tận 6h sáng, không màng lịch quay ngày hôm sau.

Sau khi qua đỉnh cao, cô rơi vào hố thẳm với việc nghiệp ngập, nhiều lần cai nghiện, vào tù ra tội, là gương mặt thường trực trên báo lá cải...

Phẫu thuật thẩm mỹ và trông già hơn 10 tuổi

Từng mang vẻ đẹp lém lỉnh, hồn nhiên và không kém phần gợi cảm thời niên thiếu, vẻ ngoài Lindsay Lohan khi trưởng thành khiến nhiều người tiếc nuối. Không còn nét đẹp thiếu thời, thay vào đó là một Lindsay khá xa lạ với nụ cười đáng sợ.

Trên truyền thông Mỹ, có vô số bài viết về thói nghiện phẫu thuật thẩm mỹ của Lindsay và những hậu quả của việc đó đối với diện mạo của cô. Những hình ảnh mới nhất của Lindsay khiến cô bị dư luận nghĩ rằng vẫn chưa chấm dứt được sở thích này.

Bức ảnh ở Tuần lễ Thời trang Madrid 2017 khiến dư luận giật mình. Ảnh: Getty Images.

Năm 2017, khi nữ diễn viên khoe ảnh cô dự Tuần lễ Thời trang Madrid, thay vì những lời khen, cô khiến dư luận rùng mình vì gương mặt trông "kỳ cục". "Ai cũng nghĩ rằng cô ấy nên ngừng dao kéo từ rất lâu rồi. Nhưng thay vì dừng lại, cô ấy lại chỉnh sửa thêm", một độc giả bình luận trên mạng.

"Lindsay muốn trông hoàn hảo. Cô ấy nghĩ điều đó sẽ giúp tái sinh sự nghiệp đã mất. Nhưng cô ấy đi quá xa rồi", một khán giả khác tiếc nuối.

Sau 14 năm, giờ đây, diện mạo của Lindsay khiến cô bị các chuyên gia thẩm mỹ cho là lạm dụng filler và botox. Cô được cho là thường xuyên tiêm môi để tạo môi cong và tiêm má để làm phần má dày lên. Riêng phần má nổi cộm là một thay đổi lớn trên gương mặt nữ diễn viên, khiến dáng mặt cô thay đổi hoàn toàn, nhất là khi cười.

Theo lời bác sĩ thẩm mỹ Matthew Schulman nói với Forbes, ngoại hình của Lindsay già hơn tuổi thực 10 tuổi. Đây là hậu quả của nỗ lực níu kéo ngoại hình tuổi thanh xuân.

Muốn níu kéo thanh xuân nhưng việc lạm dụng dao kéo khiến nữ diễn viên già đi 10 tuổi. Ảnh: CNN.

Lindsay bắt đầu sử dụng các biện pháp thẩm mỹ để trẻ hóa gương mặt từ những năm 20 tuổi. Năm 25 tuổi (2001), cô đã có tiếng là ngôi sao thích phẫu thuật thẩm mỹ ở Hollywood, đại diện cho trào lưu những cô gái tuổi 20 sớm dùng đến dao kéo.

Theo Forbes, nếu như trước đây, phụ nữ chỉ bắt đầu lo lắng về các nếp nhăn từ tuổi 30, thì nay, với những hình ảnh xinh đẹp không tì vết của các ngôi sao phủ kín truyền thông, họ bắt đầu níu giữ tuổi xuân khi còn ở tuổi 20. Không ít người chọn biện pháp thẩm mỹ thay vì làm đẹp thông thường. Lindsay Lohan là ví dụ tiêu biểu.

Lindsay từng lộ da sần sùi. Ảnh: Celebplasticsurgeryonline .

Và cũng như rất nhiều ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ khác, từ gương mặt đầy đặn dễ thương thời niên thiếu, mặt Lindsay trưởng thành ngày càng dài và nhọn. Năm 2016, khi cô đăng một tấm selfie "mặt mộc" lên Instagram có hàng triệu người theo dõi, người hâm mộ không hề thích thú mà chỉ thất vọng.

Họ để lại lời bình luận: "Đừng lạm dụng Botox nữa Lindsay. Từ khi nào mà mặt bạn trông như thế này? Tôi nhớ vẻ ngoài trước đây của bạn".