Lionel Messi thật sự vĩ đại dù chưa vô địch World Cup

Lionel Messi đã không gặp may khi sinh ra ở thời điểm đội tuyển Argentina ngày càng suy tàn. Nhìn vào đó để thấy, Messi vĩ đại đến chừng nào.

Highlights Pháp 4-3 Argentina: Mbappe tỏa sáng tiễn Messi về nước Chỉ trong vòng 4 phút, Mbappe ghi 2 bàn để giúp Pháp đánh bại Argentina 4-3 ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Đây có phải là lần cuối cùng chúng ta thấy Messi đứng trên sân khấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh? Argentina đã bị loại, và Messi đang sống trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp “quần đùi, áo số”.

Anh đã làm tất cả những gì có thể ở trận gặp Pháp. Hai tình huống kiến tạo, trong đó có đường chuyền dẫn đến bàn thắng của Kun Aguero. Dù vậy, chừng đó là không đủ để cứu Argentina.

Đội bóng xứ tango chia tay World Cup 2018, đồng nghĩa với việc thời gian Messi khoác áo đội tuyển đang đếm ngược. Nếu tiếp tục tham dự World Cup 2022, Messi sẽ ở độ tuổi 35 và 208 ngày. Trong lịch sử, chỉ có ba cái tên ngoài độ tuổi 35 vô địch World Cup là Nilton Santos (1962), Dino Joff (1982) và Miroslav Klose (2014).

Thống kê đó phản ảnh thực tế, sẽ không dễ để Messi hoàn thành tâm nguyện vô địch World Cup, chắc chắn là như vậy. Chưa kể Messi trong màu áo Argentina luôn gặp khó khăn, so với hình ảnh của chàng tiền đạo chơi thăng hoa trong màu áo Barcelona, từng ghi 552 bàn thắng ở sân Nou Camp và năm lần đoạt quả bóng vàng.

Giấc mộng cúp vàng đã chấm hết với Messi?

Huyền thoại người Italy, Dino Zoff là thủ môn. Nilton Santos sắm vai lão tướng ở đội hình thống trị của Brazil bao gồm Didi, Zito, Garrincha, Djalma Santos và Pele. Klose chơi 3 trận ở đội hình xuất phát của Đức tại World Cup 2014, ghi 2 bàn. So với Messi, ba huyền thoại kể trên được đồng đội gánh vác rất nhiều trong hành trình chinh phục World Cup.

Messi, Ronaldo đều rất xuất chúng. Nhưng ở bóng đá hiện tại, một cá nhân chưa đủ để làm nên chuyện. Đồ họa: Minh Phúc.

Những huyền thoại kể trên góp mặt ở tập thể hùng mạnh. Thành công của Italy 82, Brazil 62 và Đức 2014 không có dấu ấn quá đậm nét của Zoff, Santos và Klose. Nói cách khác, cả ba chỉ góp mặt ở tập thể quá mạnh, thay vì tự mình sắm vai "anh hùng", dẫn dắt đội bóng quê hương chinh phục đỉnh cao thế giới.

Đó là những gì Messi đang khao khát. World Cup 2018, siêu sao 31 tuổi hoàn toàn đơn độc trong đội hình Argentina. Đúng như lời tuyên bố của HLV Sampaoli: “Chúng tôi sẽ không thành công nếu để một mình Messi chơi bóng”.

Không biết ở World Cup 2022, Argentina có sản sinh thêm nhiều ngôi sao xuất chúng, ở tất cả vị trí để tạo nên đội hình chất lượng hay không? Còn nếu cổ động viên và giới chuyên môn không ngừng ca tụng: “Messi là số 1 ở Argentina, là tất cả hy vọng của đội bóng xứ tango”. Thì có lẽ, Messi nên nói lời chia tay ngay từ bây giờ để không còn trải qua nỗi đau thêm một lần nữa.

Messi sẽ không bao giờ vô địch World Cup dưới tư cách là “đôi cánh” cho cả tập thể bay cao, như Pele hay Diego Maradona. Cristiano Ronaldo cũng vừa trải qua thất bại tương tự Messi. Bóng đá bây giờ cũng thực dụng hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Vì thế, rất khó để có chuyện một cá nhân kiệt xuất lần lượt hủy diệt từng đối thủ ở World Cup.

Không hẳn vô địch World Cup mới là vĩ đại

Không ít người đưa ra quan điểm: “Nếu không vô địch World Cup, Messi mãi là ông vua không ngai của bóng đá thế giới”, hay cách nhìn nhận của đa số người dân Argentina: “Messi sẽ mãi mãi là kẻ về sau Maradona”. "The GOAT" (Vĩ đại nhất lịch sử) là khái niệm cực kỳ vô lý, được vẽ nên bởi những người bảo thủ trong bóng đá.

Messi đã vĩ đại, dù không vô địch World Cup. Đồ họa: Hà My.

Zinedine Zidane vô địch World Cup 1988 vì đồng đội của anh hạ gục được Paraguay ở hiệp phụ, sau đó lạnh lùng trên chấm penalty để kết liễu Italy. 8 năm sau, Pháp bị người Italy trả thù vì Zidane sớm rời sân. Trên chấm phạt đền, Pháp gục ngã khi không còn thủ lĩnh tinh thần Zidane ở đó.

Khi nghĩ lại 90 phút ở trận chung kết World Cup 2014 với Đức, Messi có thể nhớ hàng loạt thời cơ đã bị bỏ lỡ. Tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của Messi, trong số đó có pha bóng hỏng ăn của Gonzalo Higuain.

Bóng đá suy cho cùng là môn thể thao đề cao tính tập thể. Bạn có thể đánh giá một cá nhân nào đó dựa trên số liệu thống kê, hay danh hiệu đạt được. Nhưng khi mang thành tích tập thể để áp đặt cho việc cầu thủ đó có vĩ đại hay không, điều này thật sự nguy hiểm.

"Messi đã vĩ đại khi giúp Argentina vào chơi ở chung kết World Cup 2014", Diego Maradona

World Cup 2006, Messi bước ra sân khấu lớn khi chưa bước qua tuổi 20. Tiền đạo 19 tuổi được ra sân 3 trận, 2 từ băng ghế dự bị và ghi 1 bàn thắng. Thất bại của Argentina trước Đức ở tứ kết, Messi không được ra sân.

Nam Phi 2010, Messi có sự đồng hành của Maradona trên băng ghế chỉ đạo. Anh ra sân trọn vẹn các trận. Messi không ghi bàn, nhưng kiến tạo rất nhiều vào lối chơi của Argentina. Một lần nữa, đội bóng xứ tango gục ngã trước người Đức.

Brazil 2014, Messi ra sân với tấm băng đội trưởng trong tay, anh ra sân khi dư âm chấn thương vẫn còn đó. Tiền đạo của Barcelona chơi tuyệt hay, giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014. Dù vậy, những tình huống bỏ lỡ như Higuain khiến Argentina lần thứ ba liên tiếp rơi nước mắt vì “Cỗ xe tăng”.

Và kỳ World Cup diễn ra trên đất Nga, tất cả chúng ta đều thấy, Messi đã làm hết sức mình. Đến mức HLV Sampaoli phải lên tiếng kêu gọi: “Các cầu thủ khác trong đội Argentina phải cố gắng rất nhiều để chơi bóng đúng với đẳng cấp của Messi”. Gánh vác cả nhiệm vụ điều phối bóng và ghi bàn ở đội tuyển, đó không còn là Messi đáng sợ mà người ta từng biết.

Hãy ngừng so sánh Messi ở Barcelona và Argentina

Người dân Argentina luôn mỉa mai Messi vì không mang đến thành công cho đội tuyển như lúc thi đấu cho Barcelona. Thế nhưng, sự so sánh đó khập khiễng ở tất cả khía cạnh. Ở Barca, Messi có sự dìu dắt của Pep Guardiola, Valverde thay vì Maradona, Sampaoli.

Ở Argentina, Messi không được hỗ trợ tốt như Barcelona.

Sau lưng Messi là Xavi, Iniesta, Rakitic, những bậc thầy ở khả năng làm bóng. Điều đó khác xa so với những Ever Banega, Lucas Biglia, Javier Mascherano ở đội tuyển Argentina. Khi Mascherano còn là đồng đội của Messi ở Barca, anh thậm chí không được chơi ở hàng tiền vệ vì khả năng chuyền bóng hạn chế so với tập thể.

Đâu chỉ khi ở Argentina, Messi mới trải qua những trận thất vọng? Thất bại 0-3 của Barca trên sân AS Roma ở Champions League 2017/18, siêu sao 31 tuổi gần như mất tích. Messi đã không còn trẻ, và những đêm kinh hoàng như Rome, hay Nizhny Novgorod sẽ còn đến thường xuyên hơn.

Sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu Messi bổ sung danh hiệu cuối cùng vào bộ sưu tập đồ sộ của mình là World Cup. Nhưng nếu không thể, Messi đừng quá chán nản khi anh đã làm mọi thứ vì thành công của đội tuyển Argentina.

Những người trong cuộc, từ HLV Sampaoli, Maradona, cho đến cựu tuyển thủ Argentina Zabaleta đều khẳng định Messi đã cống hiến bằng tất cả khả năng. Chỉ có một số ít không ngừng công kích siêu sao 31 tuổi. Dù vậy, những lời chỉ trích đó chỉ giúp Messi càng thêm vĩ đại hơn.

