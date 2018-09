Liverpool thắng Tottenham 2-1: Đây rồi, bóng dáng của nhà vua

Chiến thắng thuyết phục trước Tottenham ngay trên sân khách là lời khẳng định đầy mạnh mẽ của Liverpool cho vị thế ứng viên số một trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Một năm trước, sân Wembley của Tottenham còn hơn cả ác mộng với “Lữ đoàn đỏ”. Liverpool khi đó chỉ mất 12 phút của hiệp 1 để thua 2 bàn, và thêm 11 phút của hiệp 2 để thua vỡ mặt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trước Tottenham với tỷ số 1-4.

Trước trận đấu ở vòng 5 Premier League mùa này, không ít người đã liên tưởng tới kịch bản đó khi sân khấu vẫn là Wembley, và trời cũng nắng hệt như cuộc đấu vào tháng 10 năm ngoái. Song, Liverpool của năm 2018 đã không còn là chính họ của ngày hôm qua.

Liverpool đã thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân khách. Ảnh: Liverpool FC.

Liverpool áp đảo Tottenham như thế nào?

Nếu những ai không thể theo dõi cuộc đấu trên sân Wembley và buộc phải sử dụng những công cụ thống kê có trên Internet để nắm bắt phần nào tình hình của trận đấu, sự bối rối có thể sẽ xuất hiện. Liverpool, trên những con số thống kê, chỉ cầm bóng có 40% nhưng lại tung ra tới 15 cú sút, gần gấp đôi so với con số 8 của Tottenham. Thậm chí, nếu chỉ tính riêng số cú sút trúng khung thành, Liverpool sút nhiều hơn gấp ba lần so với đội chủ nhà (10 vs 3).

Liverpool không cần cầm bóng nhiều hơn đối thủ để sở hữu thế trận áp đảo toàn diện. Giống như cuộc đấu với Leicester City, Liverpool của Klopp cho phép đối thủ cầm nhiều bóng hơn trước khi bẻ gãy tất cả bằng hàng tiền vệ đầy cơ bắp cũng những tình huốn phản công đầy tốc độ.

Liverpool đã áp đảo Tottenham. Ảnh: Daily Mail.

Về lý thuyết, đây vẫn luôn là cách chơi của bất kỳ CLB dưới thời Klopp chứ không riêng gì Liverpool. Song việc hàng phòng ngự của “Lữ đoàn đỏ” giờ trở nên cực kỳ mạnh mẽ với sự bổ sung Alisson trong khung gỗ cùng sự xuất hiện của Joe Gomez đã khiến những lỗ hổng trong lối chơi này khép lại.

Tottenham gần như bị Liverpool bóp nghẹt hoàn toàn. Những bàn thắng khi ấy đến với “Lữ đoàn đỏ” chỉ là kịch bản dĩ nhiên. Hai bàn thắng của Georginio Wijnaldum hay Roberto Firmino có thể không đẹp mắt, song đều là những hệ quả của lối chơi vượt trội mà "The Kop" tạo ra trước đối thủ khó nhằn tới từ thủ đô London.

Bàn thua vào những phút cuối của Liverpool chỉ nên được xem như một tai nạn. Xét về tổng thể, Liverpool đã có tất cả sau trận chiến được dự báo khó khăn trên sân Wembley. Từ 3 điểm, lực lượng được bảo toàn (để chuẩn bị cho Champions League giữa tuần tới), cùng sự kiêng nể của những đối thủ.

Cầm bóng ít không phải vấn đề với "The Kop". Đồ họa: The Guardian.

Ứng viên số một cho ngôi vô địch

Chiến thắng gần như hoàn hảo này của Liverpool trước Tottenham sẽ là chỉ báo cho chức vô địch Premier League vào cuối mùa? Có cơ sở để tin vào điều đó. Cần biết, đây là lần đầu tiên "The Kop" thắng cả 5 trận mở màn đầu mùa giải trong kỷ nguyên Premier League. Lần cuối cùng đội chủ sân Anfield làm được điều này là câu chuyện của 27 năm trước (mùa giải 1990/91 dưới thời Kenny Dalglish).

Cách đây hơn một năm, Stan Collymore, cựu cầu thủ của Liverpool trong thập niên 90 đã bộc bạch đầy thẳng thắn với Goal rằng anh ước gì những cầu thủ trong hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn của Liverpool chơi tốt như những đồng đội trên hàng công. Đồng thời anh cũng muốn Klopp thay đổi thái độ sau những trận thua.

Klopp thay đổi, và Liverpool cũng thay đổi. Ảnh: EMPICS Sport.

“Klopp thua, rồi trong phòng họp báo của trận đấu ngày hôm sau, ông ta cười phớ lớ với đủ những lời đùa cợt. Ông ta làm nhưng chúng ta quên cách đội bóng thua như thế nào vậy. Klopp cười một cái là mọi chuyện chấm dứt. Chuyện này sẽ cứ tiếp diễn mãi cho đến khi ông ta nhận ra điểm yếu phòng ngự của mình”, Collymore bức xúc.

Hơn một năm sau những lời lẽ thô nhưng thật đó, Liverpool và bản thân Klopp đã trở thành những hình tượng rất khác. Klopp không còn cười cợt trong phòng họp báo vì đủ thứ đùa cợt vẩn vơ nữa.

Ông tấn công ngược lại Gary Neville cũng bằng những lời lẽ thô nhưng thật khi khẳng định “Ngồi văn phòng ba hoa về bóng đá khác hẳn làm công việc này vào mỗi ngày” khi chuyên gia của Sky Sport (và cũng là huyền thoại của MU) khẳng định Liverpool nên bỏ Champions League để tập trung cho Premier League.

Ở câu chuyện phòng ngự, Liverpool sau bổ sung Alisson trong khung gỗ và sự trưởng thành của Joe Gomez chưa đến mức trở thành boong-ke, song nó khác hoàn toàn so với hàng phòng ngự lỏng lẻo trước kia với những Loris Karius, Dejan Lovren hay Alberto Moreno.

Klopp thay đổi. Liverpool cũng vậy. Và chẳng mấy bất ngờ, "The Kop" trở thành ứng viên số một cho chức vô địch Premier League.