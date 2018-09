Lỡ chuyến tàu về nhà, Kante vào nhà CĐV ăn tối và đá FIFA

Sau khi lỡ chuyến tàu về Paris chủ nhật vừa qua, tiền vệ đang khoác áo Chelsea quyết định ở lại nhà của các CĐV tối hôm đó để dùng bữa tối và giải trí cùng họ.

N'Golo Kante vốn được mọi người yêu mến bởi tính cách hiền lành, thân thiện, khiêm tốn dù anh đang là nhà đương kim vô địch thế giới. Sau câu chuyện diễn ra hôm chủ nhật vừa qua, các CĐV lại càng có thêm lý do để quý mến chàng tiền vệ này.

Cụ thể, sau chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff ở vòng 5 Premier League, N'Golo Kante tới nhà ga để bắt chuyến tàu trở về Paris (Pháp) nhưng lỡ lịch trình do trễ giờ và quyết định quay trở về một nhà thờ ở gần đó.

Tại đây, một nhóm CĐV bắt gặp Kante và xin chụp ảnh cùng. Họ thậm chí còn mời tiền vệ người Pháp về dùng bữa tối và với tính cách thân thiện, dễ gần, anh thoải mái nhận lời tới dự bữa tiệc khá kỳ lạ này.

Kante thoải mái chấp nhận lời mời tới dự bữa tối của các CĐV.

Theo chia sẻ của Abbzy Rahman, CĐV may mắn có được vinh hạnh trên, tiền vệ này dùng bữa với món cơm cà ri, xem hết chương trình "Match of the Day" trên BBC và sau đó dành phần thời gian còn lại để đá FIFA cùng anh và những người bạn.

Còn Jahrul, một người bạn của Abbzy phải thốt lên: "Sau khi tới nhà thờ địa phương, nhà vô địch World Cup đồng ý tới nhà chúng tôi ăn tối và cùng nhau xem MOTD. Một định nghĩa chuẩn mực cho sự khiêm tốn và tử tế, một người đàn ông tuyệt vời".

Abbzy là một CĐV của Arsenal, trong khi Jahrul hâm mộ Liverpool. Bởi vậy, họ cũng không quên ngỏ ý "gạ gẫm" tiền vệ này gia nhập đội bóng mình yêu thích.

"Tôi đã hỏi anh ta về ý định gia nhập Liverpool, anh ấy nói sẽ cân nhắc tới nó trong tương lai", Jahrul cho biết thêm. Không chỉ thân thiện và khiêm tốn, Kante cũng tỏ ra biết cách lấy lòng người khác bằng những câu trả lời của mình.

Sau buổi tối kỳ lạ đó, tiền vệ người Pháp quyết định không trở về Paris nữa mà bắt taxi về nhà của mình tại London.

