Lộ diện người đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương

Theo văn bản báo cáo "tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐH Hà Giang", do Bí thư Ban cán sự Đảng Nguyễn Văn Sơn ký ngày 18/7, ngày 7/7, lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Ban thư ký của Hội đồng thi, có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm (gồm máy tính và hai máy quét bài thi) về Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi.

Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo tổ chức thu hồi ngay các hồ sơ, tài liệu, thiết bị nêu trên về khu vực chấm thi và tiếp tục niêm phong, lưu giữ theo chế độ bảo mật, đồng thời ban hành quyết định đình chỉ nhiệm vụ tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với ông Vũ Trọng Lương.

Ngày 12/7, lãnh đạo Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang quyết định mở một hòm đựng túi bài thi trắc nghiệm (đã quét xong, đang được lưu trữ tại trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) để kiểm tra thực tế.

Sáng 20/7, đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ông Lương bị cáo buộc liên quan việc nâng điểm cho hơn 300 bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia của thí sinh trên địa bàn, trong đó có con của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh.