Lô vắc xin thay thế Quinvaxem đầu tiên chưa đạt chất lượng

Kết quả kiểm định lần 2 đối với vắc xin ComBE Five mới đạt yêu cầu. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiến hành thủ tục hành chính để sớm đưa vắc xin này vào sử dụng.

Bộ Y tế vừa cho biết lô vắc xin đầu tiên ComBE Five do Ấn Độ sản xuất (loại thay thế vắc xin Quinvaxem) có kết quả kiểm định chất lượng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Theo đó, ngày 8/6, Bộ Y tế đã chỉ đạo dự án Tiêm chủng mở rộng nhập ba lô ComBE Five do GAVI viện trợ cho Việt Nam thông qua UNICEF để tiến hành kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Theo quy định của Việt Nam, để bảo đảm toàn trước khi đưa vào sử dụng, tất cả loại vắc xin đều phải tuân thủ việc kiểm định nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, kết quả kiểm định chất lượng ba lô vắc xin này chưa đạt kết quả như mong muốn.

Do đó, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu nhà sản xuất cung cấp lô vắc xin mới để kiểm định. Ngày 10/9, kết quả kiểm định lô vắc xin mới này đạt yêu cầu. Bộ Y tế đã chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị liên quan tiến hành thủ tục mua sắm theo quy định để sớm đưa vắc xin ComBE Five vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Trong thời gian chờ có vắc xin mới,các địa phương cần rà soát, cân đối, điều phối sử dụng vắc xin hiện có trong toàn hệ thống để bảo đảm sự thiếu hụt ở mức thấp nhất.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng chủ động lập kế hoạch, rà soát, tiêm bù cho những trẻ chưa được tiêm đủ các mũi vắc xin ComBE Five khi lô vắc xin này hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, thay thế Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Quinvaxem là vắc xin phối hợp có thành phần ho gà toàn tế bào, phòng năm bệnh là bạch hầu - ho gà - uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ do Hib. Vắc xin này được sử dụng cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng do Hàn Quốc sản xuất. Hiện họ đã ngừng sản xuất và cung ứng vắc xin này cho Việt Nam từ 15/12/2017.

Ngay sau đó, vắc xin ComBE Five do Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự Quinvaxem được chọn là vắc xin thay thế. ComBe Five được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiền thẩm định và đã sử dụng trên 72 quốc gia với khoảng 362 triệu liều. ComBE Five đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.