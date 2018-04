Loạt ảnh cuối cùng trước khi qua đời: DJ Avicii vẫn cười vui vẻ

DJ 28 tuổi có thời gian vui vẻ cùng người hâm mộ ở khu nghỉ mát Muscat, Oman trước khi được thông báo qua đời.

Ngày 20/4, làng nhạc thế giới chấn động khi hay tin DJ nổi tiếng người Thụy Điển Avicii - tên thật Tim Bergling, qua đời ở tuổi 28. Rolling Stone dẫn lời người đại diện: “Nỗi đau này thực sự quá lớn với gia đình Avicii. Họ đã sụp đổ trước mất mát này anh ấy và chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn định trở lại".

Cùng thời điểm, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh chủ nhân bản hit Wake me up trong buổi tiệc tối cùng người hâm mộ tại khu nghỉ mát Muscat, Oman. Đây chính là nơi thi thể anh được tìm thấy.

Avicii đã có thời gian vui vẻ tại khu nghỉ mát trước khi được thông báo qua đời. Ảnh: Daily Mail

Trong các bức ảnh đăng tải, Avicii vẫn thể hiện sự hào hứng, anh liên tục nở nụ cười hạnh phúc và chủ động khoác eo người hâm mộ. Nhiều fan cho rằng DJ 28 tuổi trông rất khỏe mạnh với làn da rám nắng và tâm trạng vui vẻ ở thời điểm chụp ảnh. Do đó, thông tin anh qua đời càng khiến mọi người thêm choáng váng, thương tiếc.

Bày tỏ sự đau buồn, cho rằng đó có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của Avicii trước khi qua đời, một khán giả viết: “Tôi không thể tin được Avicii đã mất sau khi chụp những bức ảnh vui vẻ thế này”.

“Ai đó hãy đánh thức tôi và bảo rằng mọi chuyện chưa kết thúc đi”, một người khác không muốn tin vào sự thật.

Thi thể của DJ 28 tuổi được tìm thấy tại khu nhà Muscat, Oman. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên Avicii từng chia sẻ mình gặp nhiều vấn đề sức khỏe trước đó. Năm 2014, anh phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật và ruột thừa. Anh còn tiết lộ mình bị viêm tụy do uống rượu quá nhiều.

“Tôi phải ngừng lưu diễn vì sức khỏe của mình. Những điều xung quanh việc làm một nghệ sĩ thực sự không phù hợp với tôi ngoài âm nhạc hay show diễn”, Avicii trở lời phỏng vấn tờ THR năm 2016. Trang này còn nói thêm, thời điểm đóDJ người Thụy Điển trông rất xanh xao và không được khỏe mạnh.

Sự ra đi của Avicii là mất mát lớn đối với cộng đồng yêu nhạc thế giới.

Avicii sinh năm 1989 tại Stcok tại Stockholm, Thụy Điển. Anh được biết đến với vai trò là DJ, nhà sản xuất âm nhạc. Một số hit nổi tiếng của Avicii bao gồm Wake Me Up, I could Be the One, You Make Me, Hey Brother,… Năm 2011, Avicii xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng 100 DJ do tạp chí DJ Magazine bình chọn, xếp thứ 3 trong 2 năm liên tiếp 2012 và 2013.

Avicii qua đời chỉ vài ngày sau khi anh nhận được đề cử Billboard Music Award album nhạc dance/electronic xuất sắc nhất với EP Avicii.